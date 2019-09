Belangrijke hobbel genomen voor opening vliegveld Lelystad: Brussel geeft groen licht

Lelystad Airport. Beeld Marcel van den Bergh

De zich voortslepende discussie ging over de vraag in hoeverre Lelystad mag worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die nog niet vanaf Schiphol vliegen. Het idee was dat alleen luchtvaartmaatschappijen die nu al op Schiphol aanwezig zijn, hun vakantievluchten mochten verplaatsen naar Lelystad. Zij zouden zo ruimte achterlaten voor de voor de zakenwereld belangrijke vluchten naar Noord-Amerika of Azië. Dat is belangrijk voor het netwerk van Schiphol, stelde het kabinet, en daarmee voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor nieuwe vluchten, dus autonome groei van de luchtvaart op Lelystad, was nadrukkelijk geen plek. Maar daar stak Brussel een stokje voor, omdat dat niet eerlijk zou zijn tegenover vliegmaatschappijen zonder voet aan de grond op Schiphol, dat bovendien tot en met 2021 al vol zit.

In de nieuwe regeling staat dat luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn hun ‘slots’ op Schiphol op te geven, voorrang krijgen op Lelystad. Die vluchten, met een maximum van in totaal 25 duizend per jaar, geven ze terug aan Schiphol of mogen ze gebruiken voor overstapvluchten, schrijft de NOS. Het voorstel is voorgelegd aan alle lidstaten. Die zijn unaniem akkoord gegaan. Na drie jaar volgt een evaluatie.

De vraag is wel hoeveel luchtvaartmaatschappijen hun positie op één van de grootste vliegvelden van Europa willen opgeven, voor een plek op een vliegveld dat nog niemand kent en waar zoveel negatieve publiciteit over is geweest. Tot nu toe heeft alleen Transavia aangegeven daartoe bereid te zijn. Corendon zou het overwegen.

Het overwinnen van deze hobbel betekent overigens niet dat Lelystad nu binnenkort open gaat. De oorspronkelijke datum van 1 april 2020 is onhaalbaar, want er lopen nog procedures van omwonenden die het niet zien zitten met de geplande laagvliegroutes. En ook de stikstofuitspraak van de Raad van State, waardoor tal van projecten vertraging oplopen, kan opening in de weg zitten.