Belangrijke dag voor de politiek: ‘Je kunt ervan uitgaan dat GroenLinks aanschuift zonder PvdA’

Lilianne Ploumen (PVDA) en Jesse Klaver (GL) onderhandelen samen tijdens de formatie. Beeld Freek van den Bergh/de Volkskrant

Kan zich vandaag een doorbraak in de formatie aftekenen?

‘Nee, dat gevoel heb ik niet. Het is wel een belangrijke dag, vooral als de PvdA ‘nee’ zegt tegen samenwerking met Rutte. Dan valt de PvdA af en kan het snel gaan met de formatie. De vraag is dan of GroenLinks zonder de PvdA verder gaat. Klaver wilde niet vooruitlopen daarop, zei dat hij niet daarover heeft nagedacht. Dat is natuurlijk flauwekul. In dat scenario kun je ervan uitgaan dat GroenLinks gaat aanschuiven bij de formatietafel.

‘Toch denk ik dat de leden van de PvdA Ploumen niet zullen verbieden om überhaupt het gesprek aan te gaan met Rutte. Vooraf het gesprek uitsluiten zou voor de PvdA een nieuwe stap zijn. Het blijft een bestuurderspartij.’

Speelt de positie van de partijleider mee? Ploumen is nog niet zo lang partijleider als Klaver.

‘Daar zit een verschil in. Ploumen is natuurlijk een bekende in de partij, is al minister en partijvoorzitter geweest. Maar het is wel zo dat ze moet leveren in haar partijleiderschap. Ze is in de blessuretijd van de verkiezingen aangesteld als opvolger van Lodewijk Asscher. Met goedkeuring van de leden, maar zonder tegenkandidaat. Ze heeft nog niet een track record zoals Klaver heeft.’

Jij bent vandaag bij GroenLinks. Wat is het grote vraagstuk daar? Het klinkt alsof ze afhankelijk zijn van wat bij de PvdA gebeurt.

‘Bij GroenLinks is er geen ledenraad, maar een ledengesprek. Ze stemmen niet over of Klaver het gesprek met Rutte mag aangaan. Het is meer een soort bijpraatsessie van Klaver: dit zijn de stappen die we hebben genomen, dit zijn de stappen die we willen nemen. Dan is het even kijken hoe de leden daarop reageren. Toch is het vooral kijken naar de PvdA, inderdaad.

Als vandaag een belangrijke dag is, waarom zie je een doorbraak in de formatie niet gebeuren?

‘Als de leden Ploumen groen licht geven, zitten we nog steeds in de loopgravenoorlog. Partijen die elkaar blijven uitsluiten, niet het gesprek met elkaar willen aangaan. Afgelopen week is de formatie een beetje in de pauzestand gezet, om te kijken wat er bij deze ledenraad gebeurt. Als de PvdA ‘nee’ zegt, hoeven Rutte en Hoekstra geen besluit te nemen. Dan doen de linkse partijen het werk voor de rechtse mannen.’

Begint het voor jou al te vervelen, deze langdurige formatie?

‘Je bent niet de eerste die dat vraagt. Nee hoor. Er gebeurt niet zo veel, maar we hebben de laatste weken genoeg erover kunnen schrijven. We hebben Ploumen en Klaver kunnen spreken, het eerste dubbelinterview met de hoofdrolspelers. Dat zijn spannende dingen om te doen.’

‘Ik heb de formatie van vier jaar geleden meegemaakt. Vervelen doet het nooit. Wel vraag ik mij af of de hoofdrolspelers doorhebben dat de stilstand niet zo’n fraai beeld oplevert. Vier jaar geleden hadden we de langste formatie ooit. Toen durfden de partijen in ieder geval nog met elkaar in gesprek. Dat gesprek vindt niet eens plaats nu. Dat is wel heel raar.’