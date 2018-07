Belangenorganisaties vrezen rekening Klimaatakkoord: ‘Parijs? Nee, we zijn pas in Antwerpen’

Nieuwbouwhuizen in Leidsche Rijn. Foto Raymond Rutting

Voordat hij de klimaatvoorstellen vandaag in ontvangst nam, stelde minister Wiebes van Economische Zaken dat de kosten van de klimaatopdracht eigenlijk best meevallen. Volgens hem gaat het naar schatting om een half procent van ons bruto binnenlands product. ‘Op consumentenniveau besteden we meer aan rookwaren’, maar, zo voegde hij eraan toe, wanneer je inzoomt op individuele huishoudens kan de situatie er heel anders uitzien. ‘We moeten zorgen dat niemand achterblijft en dat niemand zich dood hoeft te schrikken van de rekening.’

Draagvlak

Geen overbodige woorden, zo blijkt uit de reacties op het akkoord. Zo waarschuwt VNO-NCW dat het draagvlak onder bedrijven weleens kan afbrokkelen als de kosten te hoog oplopen en sectoren als landbouw en industrie zichzelf internationaal ‘uit de markt prijzen’ met klimaatmaatregelen. Maar als dit wordt bewaakt, kan Nederland ‘dé internationale hotspot voor slimme klimaatoplossingen worden’, denkt VNO-NCW.

Bij de FNV wordt juist kritisch gekeken naar de rekening die werknemers voor de kiezen krijgen. Door de energietransitie zullen honderdduizenden mensen hun baan verliezen en komen er nieuwe banen bij, schrijft de vakbond. De overheid moet voor goede om- en bijscholing zorgen. ‘Wij doen alleen mee aan het uiteindelijke akkoord als de energie-omschakeling eerlijk uitpakt voor werknemers, hun banen en hun portemonnee’, zegt vicevoorzitter Kitty Jong. Maurice Limmen, voorzitter van CNV, hekelt het gemis aan informatie over welke sectoren de energietransitie als eerste merken, zodat nog onduidelijk is welke werknemers zich moeten omscholen.

Woningbezitters

Vereniging Eigen Huis wil dan weer dat de kosten voor de energietransitie ‘niet eenzijdig worden neergelegd bij woningbezitters.’ Woninglasten moeten gelijk blijven en elke eigenaar moet zijn eigen keuzes kunnen maken. De vereniging is tegen dwangmiddelen. ‘Op dit moment is het nog onduidelijk of de plannen voor huiseigenaren haalbaar zijn en hoe ze onder de streep uitwerken’, aldus algemeen directeur Cindy van de Velde.