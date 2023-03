Belangenorganisaties boeren zetten kabinet onder druk en willen concessies in stikstofbeleid

Een boer rijdt mest uit over zijn akker in Klaaswaal. Beeld ANP / ANP

Ook de grootste landbouworganisatie, LTO, heeft dinsdagochtend van zich laten horen. ‘Gegeven de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, de enorme winst van de BoerBurgerBeweging en het electorale verlies van vrijwel alle andere (coalitie)partijen, is een wezenlijke aanpassing van het stikstofbeleid noodzakelijk’, stelt LTO op zijn website. ‘Willen we hier als agrarische sector uitkomen, dan zal het kabinet in de komende weken moeten bewegen’, zegt voorzitter Sjaak van der Tak.

Agractie-leidsman Bart Kemp heeft nog minder geduld. In een video die hij zaterdag op YouTube plaatste, stelt hij een ultimatum aan het kabinet. Landbouwminister Piet Adema moet nog deze week tegemoetkomen aan de eisen van Agractie. Zo niet, dan staakt Kemp de onderhandelingen. Adema zou uiterlijk donderdag een handreiking moeten doen.

De minister kondigde eind vorig jaar aan dat hij een Landbouwakkoord wil sluiten met de agrarische sector om meer draagvlak te creëren voor stikstofmaatregelen. Het sluiten van een Landbouwakkoord was in september een van de aanbevelingen van stikstofadviseur Johan Remkes. Het doel is via onderhandelingen breed gedragen afspraken te maken die boeren na de landbouwtransitie een goed toekomstperspectief geven. Naast boerenorganisaties en vertegenwoordigers van het kabinet zitten ketenpartijen als vleesverwerkers en supermarkten aan tafel.

Adema heeft de Tweede Kamer beloofd dat er uiterlijk in april een akkoord zou zijn, maar daar ziet het niet naar uit. Bart Kemp van Agractie gaf zaterdag lucht aan zijn frustratie over de staat van de onderhandelingen, die zich volgens hem in een patstelling bevinden. ‘We hebben zes uur vergaderd en zijn echt geen moer opgeschoten.’

DDB heeft handdoek al in de ring gegooid

De Dutch Dairymen Board (DDB), een radicale vereniging van melkveehouders die gelieerd is aan Farmers Defence Force (FDF), heeft maandag al de handdoek in de ring gegooid. DDB was gesprekspartner aan de sectortafel melkvee- en kalverhouderij, maar voorzitter Sieta van Keimpema heeft geen vertrouwen meer in het Landbouwakkoord. Zij vindt dat het kabinet te weinig geld wil uittrekken voor de boeren en dat er te veel landbouwgrond wordt opgeofferd voor de natuur.

Dat laatste, de grondkwestie, is ook het grote pijnpunt voor Agractie. Het kabinet wil bufferzones creëren rond beschermde natuur om de stikstofbelasting op die kwetsbare gebieden te verlagen. Daarvoor moet op sommige plekken landbouwgrond teruggegeven worden aan de natuur. Elders is in zones rond Natura 2000-gebieden straks alleen extensieve landbouw (met weinig bemesting) toegestaan. DDB en Agractie zijn fel tegen dat soort beperkingen op het gebruik van landbouwgrond.

Kemp wil expliciet op dit punt nog deze week concessies zien van het kabinet. ‘Als daar geen duidelijke afspraken over komen, heeft verder praten voor ons geen zin. Wij gaan die gebieden niet opofferen, dus dan trekken wij onze conclusies. Het kabinet moet naar ons toekomen. Niet met hun eigen plannetjes, maar met plannen die voor ons in de praktijk werken.’

LTO dreigt nog niet met opstappen, maar draait het kabinet wel de duimschroeven aan. De landbouworganisatie ziet dat CDA en VVD wankelen door de verkiezingsdreun die BBB heeft uitgedeeld en ruikt bloed. LTO meent zijn eisen straffeloos te kunnen opschroeven: als het kabinet niet toegeeft, doen de provinciebesturen dat straks wel na de formatie. Waarschijnlijk neemt BBB in veel provincies zitting in de Gedeputeerde Staten.

Stikstofreductie

LTO eist onder andere dat het kabinet afziet van de voorgenomen versnelling van de stikstofreductie naar 2030, een afspraak uit het regeerakkoord waar coalitiepartij D66 veel waarde aan hecht. LTO wil dat de beoogde halvering van de landelijke stikstofuitstoot pas in 2035 gerealiseerd hoeft te zijn, zoals nu in de wet staat.

Daarnaast eist LTO net als andere boerenbelangengroepen dat er geen gedwongen uitkoop van boeren zal plaatsvinden. Daar is nu ook geen sprake van, maar het kabinet wil dit als uiterste noodgreep niet helemaal uitsluiten voor het geval de vrijwillige aanpak te weinig oplevert.

De landbouwsector heeft nog veel meer noten op haar zang. Agractie en LTO eisen dat het stikstofrekenmodel Aerius en de stikstofneerslag in natuurgebieden niet langer leidend zijn bij de vergunningverlening. LTO wil een drempelwaarde voor vergunningverlening invoeren. Voor bouwprojecten en veestapeluitbreidingen die de stikstofneerslag met minder dan 0,5 mol per hectare verhogen zouden dan geen compensatiemaatregelen voor de natuur nodig zijn. Er ligt echter een uitspraak van de Raad van State die zo’n drempelwaarde of vrijstelling verbiedt.

De boeren willen daarnaast dat het kabinet veel meer inzet op innovatie om het stikstofprobleem op te lossen, in plaats van aan te sturen op krimp van de veestapel. Die innovaties moet de overheid dan subsidiëren. Dat kost miljarden euro’s extra en dat geld heeft landbouwminister Adema niet.

Volgens De Telegraaf woedt er een ‘harde machtsstrijd’ tussen Adema en stikstofminister Christianne van der Wal over de verdeling van de 24,3 miljard euro uit het stikstoffonds. Adema wil daarvan 10 tot 12 miljard euro als smeermiddel voor zijn Landbouwakkoord, maar Van der Wal – die de regie voert over het stikstoffonds – wil dat geld reserveren voor de uitkoop van veehouders. Minister van Financiën Sigrid Kaag zou vooralsnog niet bereid zijn bij te springen met extra geld uit de schatkist.