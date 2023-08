Belangengroepen maken bezwaar tegen reclame voor verboden nicotinepoeder snus bij Grand Prix in Zandvoort

De McLaren-wagen rijdt rond met reclame voor Velo, dat snus-zakjes verkoopt. Beeld McLaren

Het gaat om reclame voor het bedrijf Velo, een van de sponsoren van het Formule 1-team McLaren. Velo produceert snus: zakjes nicotinepoeder die onder de lip worden geschoven, als rookvrij alternatief voor sigaretten. In de Europese Unie is het poeder verboden, omdat het zeer verslavend is. De zakjes bevatten twintig keer de hoeveelheid nicotine van een gewone sigaret.

Toch is reclame maken voor Velo niet verboden. Het bedrijf maakt namelijk een zogenoemde ‘all white-variant’ van snus en daar zit geen tabak in. ‘Het valt daarom niet onder de tabaks- en rookwarenwet, maar onder de warenwet’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Daarom mag er voor dit type snus gewoon reclame worden gemaakt.’

‘Een bizarre situatie’, vinden de gezondheidsorganisaties. Het is een product dat aangetoond slecht is voor de gezondheid, zegt een woordvoerder van de Hartstichting namens de drie partijen. Zo kan de grote hoeveelheid nicotine hartritmestoornissen veroorzaken. ‘En als je eenmaal verslaafd bent aan nicotine’, zegt de woordvoerder, ‘dan is het ook een kleinere stap om te gaan roken.’

Populair onder jongeren

Dat er op een ‘mediageniek’ moment als de Grand Prix van Zandvoort reclame voor het product wordt gemaakt, vinden de organisaties vooral zorgelijk, omdat snus in opkomst zou zijn onder jongeren. Vorig jaar waarschuwden agenten en jeugdwerkers dat tieners er – in navolging van profvoetballers als Hakim Ziyech – steeds vaker mee rondlopen in hun mond.

Of de klacht bij de Reclame Code Commissie iets uithaalt, is nog de vraag. De stichting trekt meestal weken uit voor een besluit, terwijl het raceweekend op het circuit in Zandvoort volgende week vrijdag al begint. En zelfs als er daarvoor een uitspraak is, kan de organisatie slechts advies uitbrengen en geen sanctie opleggen.

McLaren zelf lijkt vooralsnog niet onder de indruk van de klacht. ‘Alle reclame op McLaren raceauto’s voldoet volledig aan de wettelijke vereisten en de advertentievoorschriften van het land waarin we racen’, schrijft het team in een korte verklaring.

Wisselende sponsoren

De McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Pilastri, kunnen volgende week dus zomaar aan de start verschijnen met een sticker van de omstreden fabrikant op hun oranje racewagens, al is dat allerminst zeker. Het verschilt per race welke sponsoren er op de wedstrijdauto’s staan, schrijft nieuwssite motorsport.com.

Het is mogelijk wel het laatste jaar dat de snusreclame inNederland is toegestaan. Het ministerie is bezig met een wetswijziging die reclame voor tabakvrije snus verbiedt. Of die nieuwe voorschriften volgend jaar al van kracht zijn, is afhankelijk van de Tweede Kamer. Zij beslist begin september of ze nog stemt over de wetswijziging of wacht tot na de verkiezingen.