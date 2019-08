Belangenbehartiger: ‘NS moet verzetsstrijders opnemen in compensatieregeling Holocaustslachtoffers’

Er wordt met twee maten gemeten, aldus Mreijen, en daarbij worden de families van Nederlandse verzetsstrijders door de Nederlandse Spoorwegen vergeten. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. ‘Er zitten nogal wat losse eindjes aan de NS-regeling die niemand kan begrijpen’, zegt de voorzitter, die vooral valt over het gebrek aan erkenning voor de verzetsstrijders.

De NS maakte in juni bekend dat vijf- tot zesduizend overlevenden van de Holocaust en hun directe nabestaanden en familieleden een tegemoetkoming gaan betalen. Ongeveer vijfhonderd nog levende Joden, Roma en Sinti die in een NS-trein naar kamp Westerbork zijn gebracht, krijgen ieder 15.000 euro. Voor weduwen en weduwnaars is 7.500 euro opzijgezet. Eventuele kinderen krijgen 5.000 euro. In totaal gaat dit de NS tussen de 40 en 50 miljoen euro kosten.

Volgens Mreijen heeft de COVVS, de organisatie waarin verenigingen rond verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog samenkomen, al bij de NS geklaagd. Ook de commissie-Cohen vindt dat er een regeling moet komen, maar vanuit de NS is hierop nog niet gereageerd. Job Cohen zegt desgevraagd dat alleen de NS de reeds bestaande criteria kan verruimen.

De NS transporteerde tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan honderdduizend Joden naar doorgangskamp Westerbork en de Duitse grens, maar realiseert zich dat er veel meer mensen zijn weggevoerd dan momenteel in de compensatieregeling zijn opgenomen. Er zou naar mogelijkheden worden gekeken om dit te erkennen. De spoorwegen handelden tijdens de oorlog in opdracht van de Duitsers en lieten zich betalen voor de transporten. Met het transporteren van Holocaustslachtoffers zou 2,5 miljoen euro gemoeid zijn geweest. In 2005 bood het bedrijf excuses aan voor zijn aandeel in de transport van Holocaustslachtoffers.

De NS is niet het enige bedrijf dat profiteerde van de oorlog. In 1941 leverde Nederland voor 2,25 miljard gulden aan Duitsland. Er werden onder meer schoeisel (waaronder laarzen voor de Wehrmacht), machines, en vliegtuigapparatuur geëxporteerd.