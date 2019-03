Bekroning voor bedrijf dat koe naar de wc leert gaan

Want een koe is wel een gewoontedier, leerden ze gaandeweg bij agrarisch innovatiebedrijf Hanskamp uit Doetinchem. Je kunt het aanleren op het juiste moment te plassen. Vang je de urine vervolgens op, zoals met het door Hanskamp ontwikkelde CowToilet, dan pak je een van de grootste milieuproblemen in de veehouderij aan.

Dit werkt als volgt. Ureum is een stikstofverbinding in urine. Als dit in aanraking komt met bacteriën in de stront, ontstaat ammoniak. Die komt in de lucht terecht en daalt later neer als stikstof. Dit zorgt voor grote problemen in met name natuurgebieden door bodemverzuring, verdringing van kwetsbare planten en waterverontreiniging. Vorige maand bleek dat Nederland nog altijd niet voldoet aan de Europese stikstofnorm.

‘Jarenlang is miljoenen geïnvesteerd in luchtwassers, andere voersamenstellingen en speciale stalvloeren’, zegt Hanskamp. ‘Allemaal eindoplossingen om ammoniakuitstoot te verminderen. Met het CowToilet pakken wij het probleem aan bij de bron door te voorkomen dat de urine en de mest mengen en er überhaupt ammoniak ontstaat.’

‘Oude wijsheid’

De afgelopen jaren werd het systeem getest op een melkveebedrijf met 58 koeien. De dieren kregen hun brokken in een speciale kooi, waarna een robot het dier net boven de uier op een zenuw tikte. Deze door een medewerker van Hanskamp opgedoken ‘oude wijsheid’ veroorzaakt een plasreflex bij het dier, dat vervolgens in een soort urinoir plast. ‘Op een gegeven moment is het tikje onder de schede niet meer nodig en gaat het vanzelf na het eten plassen.’ Zie daar: het gewoontedier.

Dierenarts Jan Velema keek mee met het experiment en ziet op het gebied van dierenwelzijn geen enkel bezwaar. Integendeel. ‘De stal blijft schoner en droger’, zegt hij. ‘Minder vocht op de vloer betekent betere klauwgezondheid.’

Niet alle urine wordt nog opgevangen door het met de Achterhoekse Open Innovatieprijs bekroonde CowToilet. Het dier is immers niet zindelijk en urineert ook als het niet in het wc-hok staat. Hanskamp is wel al blij met het eerste resultaat: bijna 70 procent komt in de pot terecht. Vanaf 2020 verwacht hij het product te gaan verkopen aan veehouders, die er vier à vijf nodig zullen hebben per 100 koeien. Over de prijs kan Hanskamp nog weinig zeggen.

Paul Galama, die zich bij Wageningen Livestock Research bezighoudt met innovatieve melkveesystemen - niet direct betrokken bij de ontwikkeling van het CowToilet –, is enthousiast over de uitvinding, die volgens hem past binnen de in Nederland beoogde natuurinclusieve- en kringlooplandbouw. ‘In de urine zit stikstof en kalium, en in de dikke mest zit fosfaat en organische stof’, zegt hij. ‘Door de zuivere manier van scheiding met het CowToilet kunnen veehouders en akkerbouwers veel gerichter bemesten, wat ook weer goed is voor het milieu.’