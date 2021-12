Beknopt regeerakkoord legt meer vast dan in de nieuwe bestuurscultuur de bedoeling was

Informateurs Wouter Koolmees (links) en Johan Remkes hebben woensdag het regeerakkoord aan de Tweede Kamer aangeboden, voorzitter Vera Bergkamp nam het in ontvangst. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Eerder zeiden de informateurs dat zij in de eindfase van de formatie voor ‘een geheel nieuwe werkwijze’ zouden kiezen. Remkes sprak van ‘pionieren en experimenteren’. Daarmee hoopten de informateurs tegemoet te komen aan de roep om een nieuwe bestuurscultuur.

Er zou ‘een beknopt regeerakkoord’ komen met ‘wat’ er moet gebeuren en ‘waarom’, maar nog niet 'hoe’ dat allemaal moest gebeuren. Dat moest meer ruimte bieden aan de nieuwe bewindslieden. Maar ook aan de Tweede Kamer, inclusief de regeringsfracties, om met open vizier het kabinet kritisch te controleren. Het doel was ‘me er afstand tussen kabinet en coalitiepartijen’ en ‘meer ruimte voor de Kamer om invloed te hebben op het kabinetsbeleid’.

Meer afspraken nodig

Daarvan is afgeweken: het akkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie is weliswaar bijna de helft korter dan in 2017, maar telt nog altijd 47 pagina’s. En op sommige terreinen is wel degelijk ook al het ‘hoe’ ingevuld. Remkes: ‘Soms bleken meer afspraken nodig.’

Dat ‘hoe’, dachten de informateurs medio oktober nog, zou zijn voorbehouden aan de nieuwe bewindslieden die na hun beëdiging door koning Willem-Alexander ‘in het bestek van een beperkt aantal weken’ een zogenoemd regeringsprogramma zouden opstellen. Na het debat over de regeringsverklaring zouden de afzonderlijke bewindslieden ‘het regeerprogramma per thema en onderwerp verder uitwerken voor uitvoeringsaspecten’.

Dat laatste is wel nog steeds het streven, zeggen de informateurs nu. Hoewel veel beleid al is uitonderhandeld in de formatie, zullen bewindspersonen nog wel ieder apart overleg voeren met de Kamer hoe zij de afspraken uit het coalitieakkoord ‘uitwerken in beleidsprogramma’s voor hun eigen domein’. Met name de onderwerpen klimaat, stikstof, onderwijs en arbeidsmarkt vergen volgens hem nog nadere invulling. Koolmees: ‘Er is de overtuiging dat samenwerking nodig is over de volle breedte van het parlement. Dat geeft meer ruimte voor debat, voor dualisme en voor invloed van de oppositie op het beleid.’

Oefening in zelfreflectie

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei dat zij ook deze kabinetsformatie zal laten evalueren. Sinds 2012 heeft niet langer de koning, maar de Kamer zelf de regierol in de formatie. In 2012 leidde dat tot een heel korte formatie van Rutte II (VVD en PvdA, 52 dagen), maar de formatie van Rutte III duurde juist heel lang (225 dagen). De totstandkoming van Rutte IV is nog niet voltooid en heeft nu al een recordlengte uit de parlementaire geschiedenis (274 dagen). Dat noopt volgens Remkes tot ‘een politieke oefening in zelfreflectie’.

De Tweede Kamer wijst, als het aan Remkes en Koolmees ligt, donderdag Mark Rutte aan als formateur. Zijn vierde kabinet zal twintig ministers en negen staatssecretarissen tellen en in de eerste helft van januari op het bordes staan.