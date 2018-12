Bekir tegen Humeyra en haar oudere zus: ‘Ik maak jullie af, ik ga je doodsteken’

In een gedragskundig onderzoek uit 2014 komt Bekir E. naar voren als zwakbegaafd, een gebruiker van cannabis en alcohol en als iemand met een bipolaire stemmingsstoornis. In de loop der jaren nam zijn gedrag steeds gevaarlijker vormen aan.

Op 7 mei van dit jaar loopt het flink uit de hand in de woning van Bekir E. in Rotterdam-Delfshaven. Als hij merkt dat zijn vriendin Humeyra serieus is en de relatie echt wil uitmaken, gaat hij door het lint. Zij, een jonge tiener, is bang voor haar veel oudere vriend. Dat vertelt ze ook tegen een vriendin die op dat moment belt. Dat maakt Bekir nog kwader. Hij slaat haar hard in het gezicht en geeft haar een harde duw, waardoor ze achterover tegen het televisiemeubel valt.

Bekir is bang dat haar vriendin de politie heeft gebeld. Als even later de deurbel gaat, schreeuwt hij tegen Humeyra: ‘Als dat de politie is, steek ik je eerst dood en dan doe ik pas open.’ Maar het is de politie niet.

Mishandeling

Die harde confrontatie met haar ex-vriend vormt wel de aanleiding voor Humeyra om een dag later, in het bijzijn van haar oudere zus, aangifte tegen hem te doen wegens mishandeling en bedreiging. ‘Ik ben bang voor alle gevolgen, maar heb uiteindelijk vandaag toch alles verteld’, zegt ze tegen de politie.

Haar oudere zus doet weer een dag later zelf aangifte tegen Bekir wegens bedreiging. Want na de aangifte van Humeyra belt Bekir op de mobiele telefoon van Humeyra. De oudere zus hoort hem door de telefoon roepen: ‘Ik maak jullie af, ik ga je doodsteken, ik kom erachter waar je woont, ik maak Humeyra ook af.’

Hij blijft maar bellen en dreigen. ‘Als je de schoenen niet komt brengen, dan ga ik je doodsteken’, schreeuwt hij tegen de oudere zus. Ook zou hij met verkrachting hebben gedreigd: ‘Ik ga jullie neuken, ik maak jullie af, ik maak Humeyra ook af.’

Op 9 en 10 mei wordt Bekir verhoord door de politie. ‘Toen ik erachter kwam dat Humeyra het echt wilde uitmaken, wilde ik schoenen van 600 euro, een geldbedrag van 1.000 euro en de ring terug’, zegt hij tegen de politie. Hij geeft toe dat hij de oudere zus heeft geappt: ‘Als ik jou vind jij bent dood.’ Ook heeft hij aan Humeyra geschreven: ‘Ik ga je doodsteken.’

Werkstraf

Op 16 augustus moet hij voor de politierechter verschijnen. De Turks-Nederlandse Rotterdammer heeft al een behoorlijk strafblad. Hij is voor verschillende geweldsdelicten veroordeeld. Ook blijkt hij in augustus een werkstraf te hebben die nog moet worden uitgevoerd. Hij komt niet opdagen omdat hij bang is de cel in te moeten, zegt zijn advocaat. ‘Hij ziet zelf wel in dat dingen mis zijn gegaan. Hij heeft een laag zelfbeeld en zoekt dan een partner of aansluiting bij een motorclub. Als de relatie wordt beëindigd, wil hij zijn spullen weer terug.’

Tijdens de zitting komt ook een rapport van Reclassering Nederland aan de orde dat een week eerder is opgesteld. ‘Hij heeft vaak verschillende relaties met jonge vrouwen’, aldus de reclassering. ‘Wanneer deze vrouwen afstand van hem nemen, toont hij afdwingend, eisend, dreigend en fysiek agressief gedrag.’

In 2014 is hij al eens onderzocht door gedragsdeskundigen. ‘Indertijd werd hij gediagnosticeerd met een bipolaire stemmingsstoornis, een beneden het gemiddelde intelligentie (zwakbegaafdheid), afhankelijkheid van cannabis en een habitueel misbruik van alcohol’, aldus het reclasseringsrapport.

Bijzondere voorwaarden

De officier van justitie vindt een gevangenisstraf passend. De politierechter vindt dat ook en veroordeelt hem tot een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk. Hij legt Bekir E. ook enkele bijzondere voorwaarden op ‘omdat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen’, zo blijkt uit het vonnis van 16 augustus.

Hij mag tijdens de proeftijd van twee jaar ‘op geen enkele wijze contact opnemen, zoeken of hebben’ met Humeyra of haar oudere zus. Verder moet hij meewerken aan urine-onderzoek ter controle van drugs- en alcoholgebruik. En ook wordt hij onder toezicht van de reclassering gesteld. Hoewel Bekir E. kort daarna hoger beroep aantekent tegen het vonnis (waardoor de celstraf nog wordt uitgesteld), gaan het contactverbod en het toezicht van de reclassering wel meteen na de uitspraak in.

Het reclasseringstoezicht is meteen na het vonnis begonnen, meldt een woordvoerder van Reclassering Nederland. Hij gaat verder niet in op individuele zaken.

Bekir houdt zich niet aan het contactverbod. Volgens medeleerlingen en een neef van Humeyra blijft hij haar lastigvallen en bedreigen. Zo erg zelfs dat het 16-jarige meisje vorige week opnieuw aangifte tegen hem doet. Daarbij zou ze de politie ook een foto van haar ex-vriend hebben getoond, waarop hij poseert met twee vuurwapens in zijn hand. ‘Dat nemen we allemaal mee in het onderzoek’, zegt een politiewoordvoerder.

Designcollege

Naar aanleiding van de aangifte heeft ze dinsdagmiddag om 14.00 uur een vervolgafspraak met de recherche. Of Bekir E. dat wist, is niet bekend. Drie kwartier daarvoor rijdt een zwarte Opel Signum de straat aan de achterkant van het Rotterdam Designcollege in.

De school is net uit en Humeyra loopt over straat. Volgens de politie is verdachte Bekir E. uit de auto gestapt en op haar af gelopen. Humeyra vlucht weg. Ze rent de school weer in, achtervolgd door Bekir. Ze komt niet verder dan de inpandige fietsenstalling, net achter de glazen toegangsdeuren. Daar wordt ze neergeschoten.

Medeleerlingen zeggen wel acht schoten te hebben gehoord. Reanimatie door personeel van de school en de hulpdiensten mag niet meer baten. Ze sterft op de vloer van de fietsenstalling. Bekir E. rijdt daarna weg in de auto, waarin vermoedelijk meer mensen zitten, zo stelt de politie. Hij wordt even later aangehouden in Rotterdam-Noord. De politie is nog op zoek naar de andere inzittenden.

Donderdag is bij de Mevlana-moskee een massaal bezochte gebedsdienst gehouden voor Humeyra. De kist met haar stoffelijk overschot is overgevlogen naar Turkije: ze wordt begraven in Karaman, de stad waar haar familie vandaan komt.