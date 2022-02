Bekijk hoe de vaccinatiegraad in uw wijk is

Boosterprikken in Ahoy, Rotterdam. De vaccinatiegraad verschilt in Nederland per wijk enorm. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De vaccinatiegraad binnen gemeenten verschilt soms enorm. Uit nieuwe gedetailleerde cijfers van het RIVM blijkt dat het percentage gevaccineerden in sommige wijken in Amsterdam en Den Haag lager is dan in de bijbelgordel, terwijl sommige dorpen rond de Veluwe juist relatief veel gevaccineerde inwoners hebben. In de gemeente Staphorst is weinig gevaccineerd, maar in het dorp IJhorst (dat deel uitmaakt van de gemeente) kreeg bijna driekwart van de inwoners van 12 jaar of ouder een vaccinatie.

In de wijk Heelsum ten oosten van de Rijksweg in de gemeente Renkum (Gelderland) is de vaccinatiegraad met 94 procent het hoogst van Nederland. Veel Friese wijken hebben een lage vaccinatiegraad, in Noord-Brabant kleuren juist grote gebieden donkerblauw; daar is veel gevaccineerd. In Zuid-Limburg lijkt de vaccinatiegraad in sommige gebieden ook laag, maar veel Limburgers zijn in Duitsland een prik gaan halen. In de onderstaande kaart kunt u opzoeken hoe hoog het percentage is van de 12-plussers die in uw wijk zijn gevaccineerd tegen corona.