Bekentenissen van een kroongetuige: ‘Moorden voor klotegeld, dat gaat te ver’

In een beveiligde auto arriveert bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp kroongetuige Tony de G. voor het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh, het zogeheten onderzoek Eris. Beeld ANP

Het is dat een rechercheur vlak na zijn arrestatie de opmerking maakte ‘Ik weet dat je meer weet’, anders had Tony de G. (36) nooit overwogen kroongetuige te worden. En tot op de dag van vandaag twijfelt de Schiedammer over dit besluit. De crimineel groeide op in een wereld waarin nooit gesproken werd met de politie. Bovendien vindt hij het ‘beangstigend’ voor zijn naasten: in het aanpalende Marengo-proces werden de broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. vermoord.

Maar twijfels over de inhoud van zijn verklaringen? Die heeft De G. niet. ‘Ik doe eerlijk mijn verhaal’, zegt hij dinsdag in de rechtbank in Osdorp. Voor het eerst wordt hij publiekelijk gehoord in het Eris-proces, een van de omvangrijkste processen ooit. De strafzaak gaat over een lange reeks liquidaties en opdrachten daartoe, een belangrijk deel van de verdachten was lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh.

Wegens veiligheidsredenen zit de vermomde De G. in een afgeschermde getuigenbox, en spreekt hij met vervormde stem. Als lid van een van de moordcommando’s was Tony de G. onder meer betrokken bij de liquidatie van Jaïr Wessels in 2017. Volgens het OM sluiten zijn verklaringen ‘naadloos’ aan bij berichten die justitie aantrof op in beslag genomen telefoons en laptops.

Maar de advocaten hebben hier twijfels bij. ‘Nogal wat mensen hebben verklaard: Tony liegt alles bij elkaar, en dat doet hij met een glimlach’, zegt raadsman Christiaan Flokstra van verdachte Greg R. Maar volgens de kroongetuige loog hij vroeger ‘alleen als het om geld ging’. Bovendien, voegt De G. toe, ‘ken ik geen crimineel die eerlijk is.’

Al op jonge leeftijd raakte De G. verzeild in het criminele milieu. Zo had hij ‘wiethokken’, deed hij ‘incasso’s’, perste hij af en lichtte hij op. Daarnaast heeft hij ‘altijd wapens en drugs verkocht’. Zijn veiligheid was meerdere keren een ‘dingetje’. In 2008 en 2014 stond hij op een dodenlijst.

Het idee om over te stappen naar justitie ontstond in 2017, kort nadat hij in Spanje was gearresteerd voor de liquidatie van Wessels. Aanvankelijk wilde De G. zwijgen. Maar er lag zoveel bewijs tegen hem, dat het hem beter leek om antwoord te geven op vragen, in de hoop op een lagere straf. De G. had bovendien spijt. Naar eigen zeggen was hij nooit eerder betrokken geweest bij een moord, laat staan een huurmoord. ‘Een conflict uitvechten voor een ander voor wat klotegeld, dat ging te ver.’

Aanvankelijk sprak De G. alleen over zijn eigen rol. ‘Maar in mijn cel ging ik nadenken: wat heb ik bereikt in mijn leven?’ Bovendien stond hij inmiddels voor de derde keer op een dodenlijst. Hij verwachtte represailles vanuit Caloh Wagoh, onder meer omdat hij fouten had gemaakt bij de liquidatie van Wessels.

Niet lang daarna werd De G. in de gevangenis opgeroepen om naar de medische dienst te gaan, maar de bewaarders brachten hem ergens anders naar toe. Naar een plek waar dezelfde rechercheur zat die eerder had gezegd: ‘Ik weet dat je meer weet.’ ‘Hij vroeg of ik veel wist. Ik zei: ik denk het wel. Daarna hebben we besproken wat we voor elkaar konden betekenen.’ De gesprekken leiden in november 2018 tot een deal.

Volgens de kroongetuige heeft hij in zijn verklaringen ‘niemand ontzien’. Zo heeft hij belastend verklaard over zijn vader, die eveneens lid was van Caloh Wagoh, en over een goede vriend. ‘Dat is nog steeds heel moeilijk.’ Alleen zijn verklaringen over hoofdverdachte Delano R. gingen hem makkelijk af, want De G. was boos op de ‘patron’ van de club. Delano R. zou hem hebben belazerd, en onder druk hebben gezet om liquidaties te plegen. ‘Waarom zou ik nog loyaal zijn aan die man?’

Maar wraak was geen motief om de kroongetuigedeal te sluiten, verzekert De G. dinsdag aan de rechter. De belangrijkste reden om belastend te verklaren, is de hoop dat justitie hem – nadat hij zijn straf heeft uitgezeten – kan helpen bij het opbouwen van een nieuw leven, in veiligheid en uit de criminaliteit.

Toch houdt advocaat Flokstra zijn bedenkingen bij de kroongetuige en diens geloofwaardigheid. Zo gebruikte De G. vroeger geregeld cocaïne om ‘door te kunnen drinken op een feestje’. ‘Heeft dat geen gevolgen voor uw geheugen? Uit het dossier blijkt dat u een oplichter bent, maar ook dat u dingen lastig kunt plaatsen in de tijd en dat u het lastig vindt om onderscheid te maken wie wat heeft gezegd tijdens gesprekken. Hoe moet ik nou in vredesnaam vaststellen of het klopt wat u zegt?’

Maar volgens Tony de G. is het simpel. ‘Ik vertel gewoon wat ik weet, meer niet. Het is aan de politie om daar onderzoek naar toe doen, en aan de rechtbank om erover te oordelen.’