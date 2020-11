Bekendste Pakistaanse haatprediker Khadim Hussein Rizvi overleden

Prediker Khadim Hussein Rizvi aan het woord tijdens een persconferentie in Islamabad, Pakistan. Beeld AP

Khadim Hussein Rizvi, de bekendste haatprediker van Pakistan, sprak dinsdag nog duizenden aanhangers toe in Islamabad. Hij fulmineerde tegen de Franse president Macron, die het recht verdedigt om cartoons over de profeet Mohammed te publiceren, en eiste verbreking van de betrekkingen met Frankrijk. Met succes: premier Imran Khan beloofde dat het parlement zich erover zal buigen. Donderdag overleed Rizvi, 54 jaar oud.

Rizvi stierf in een ziekenhuis in Lahore, waar hij met corona-achtige klachten zou zijn binnengebracht. Hoewel hij er niet op werd getest, zou het ironisch zijn als hij door het covid-19-virus zou zijn geveld. Want de demagoog in rolstoel (het gevolg van een auto-ongeluk in 2006) werd tijdens de dagenlange zitblokkades deze week omstuwd door fans die niet aan social distancing of mondkapjes deden.

De charismatische Rizvi was de geestelijk leider van Tehreek-e-Labbaik (TLP), een one-issue-partij die pal staat voor de verdediging van de rabiate blasfemiewetten in Pakistan, die zware straffen zetten op belediging van de islam en de koran en de doodstraf op belediging van de profeet. ‘Er is maar één straf voor blasfemie’, donderde Rizvi vorige week in Lahore. ‘Onthoofding, onthoofding’, scandeerde de menigte.

Activist

Rizvi werd op 22 juni 1966 geboren in de Punjab. Hij was jarenlang een onopvallende, door de overheid betaalde imam in Lahore. In 2011 trad hij in de openbaarheid toen hij zijn steun uitsprak voor Mumtaz Qadri, een politielijfwacht die zijn baas, de gouverneur van Punjab, had doodgeschoten omdat die het had opgenomen voor Asia Bibi, een christelijke vrouw die ter dood was veroordeeld vanwege blasfemie. Rizvi kreeg meerdere waarschuwingen, werd ontslagen als imam en begon voor zichzelf als activist.

Rizvi’s fanatisme kwam voort uit zijn achtergrond als lid van de Barelvi-sekte, de grootste soennitische stroming in Pakistan. Barelvi’s tillen zwaar aan godslastering, niet alleen in de vorm van het afbeelden van de profeet, maar ook van het betwijfelen van diens zogenoemde ‘finaliteit’. Het geloof in Mohammed als de laatste profeet is een Barelvi-dogma dat vaak als wapen dient tegen andersdenkende minderheden als sjiïeten en Ahmadiyya.

Politiek actief werd Rizvi in de aanloop naar de terechtstelling van Mumtaz Qadri in 2016. Hij richtte de TLP op en leidde daarna protestmarsen tegen Qadri’s executie, maar tevergeefs. Vleugels kreeg de beweging in 2017 toen Rizvi wekenlange protestacties leidde tegen een voorstel om een verwijzing naar de finaliteit van de profeet uit de parlementaire eed te halen. De verantwoordelijk minister moest opstappen en het plan werd ingetrokken.

Geert Wilders

Een kracht van betekenis werd Rizvi’s TLP tijdens de verkiezingen van 2018, die premier Khan aan de macht brachten. Hoewel de TLP uiteindelijk slechts twee zetels won in een regionaal parlement, verwierf Rizvi grote invloed door de volksmassa’s die hij op de been kon brengen. Khan zag zich al tijdens de campagne in ruil voor Rizvi’s steun gedwongen de blasfemiewetten te prijzen en moest daarna keer op keer voor Rizvi door het stof.

Dit bleek al snel toen Rizvi zomer 2018 protesten organiseerde tegen het plan van Geert Wilders om in de Tweede Kamer een expositie te organiseren van Mohammed-spotprenten. Als hij de macht had, aldus Rizvi, zou hij een atoombom op Nederland gooien. Zover ging Khan niet, maar hij riep wel de Nederlandse ambassadeur op het matje. Rizvi’s dreigementen misten hun uitwerking niet. De Pakistaan Junaid I. werd kort daarop in Den Haag opgepakt op verdenking een aanslag op Wilders te willen plegen en kreeg een jaar later tien jaar cel.

Een jaar later sprak Rizvi zijn banvloek uit over de vrijspraak in hoger beroep, na acht jaar dodencel, van de wegens godslastering veroordeelde Asia Bibi. Rizvi eiste tijdens opnieuw massale en soms gewelddadige demonstraties dat de regering-Khan het vonnis van het hooggerechtshof terugdraaide en Bibi alsnog werd opgehangen. De rechters werden met de dood bedreigd. Khan zwichtte wederom en zegde een herziening toe – die overigens op niets uitliep: Asia Bibi kwam maanden later vrij en week uit naar Canada.

Premier Khan zal dan ook vermoedelijk niet rouwig zijn om Rizvi’s dood. Hij tweette gisteren wel zijn condoleances en zijn minister van religieuze zaken prees Rizvi als ‘een groot islamitisch geleerde en volgeling van de profeet’. Zijn begrafenis zal ongetwijfeld tienduizenden mensen op de been brengen. Zonder mondkapjes.