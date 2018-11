Bekendste boer van Rusland: we zijn te afhankelijk van smokkelperen en moeten meer zelf gaan telen

Conference-peren in een Russische supermarkt. Beeld -

Boer en politicus Pavel Groedinin, die in maart tweede werd bij de Russische presidentsverkiezingen achter Vladimir Poetin, reageerde daarmee op berichten in de Russische media over onthullingen in de Volkskrant. Daaruit bleek dat Russische smokkelaars op grote schaal conference-peren uit Nederland en België invoeren, ondanks een importverbod van president Poetin.

Op de Russische radio zei Groedinin op de hoogte te zijn van de grootschalige smokkel uit Nederland en België. ‘We hebben inderdaad grote hoeveelheden conference-peren in Rusland en iedereen weet waar die vandaan komen’, zei Groedinin zondag tegen Business FM. Hij runt een grote collectieve boerderij buiten Moskou, de Lenin Sovchoz. ‘Zolang we niet competitief zijn, zullen we blijven importeren. We moeten gewoon zelf gaan produceren.’

Rusland heeft een tekort aan een aantal soorten groenten en fruit sinds een importverbod uit 2014. In een sanctieoorlog met het Westen verbood Poetin de import van voedsel uit de EU. Daarmee gaf hij de binnenlandse groente- en fruitproductie een boost.

Syrische tomaten

Maar naar aanleiding van het Volkskrant-onderzoek bevestigen prominente Russen nu openlijk dat ze niet beschikken over allerlei soorten fruit. Groedinin zegt dat de Russische autoriteiten hun ogen sluiten voor de invoer van sanctieproducten die met illegale exportpapieren ingevoerd worden: conference-peren worden met Afrikaanse documenten naar Rusland gesmokkeld. ‘Wat dacht je van die zogenaamde tomaten uit Syrië in de Russische supermarkten’, zei Groedinin. ‘En Burkina Faso zou de grootste exporteur van kleine aardbeien zijn.’

Ook Irina Kozi, directeur van het Russische FruitNews, zei zondag dat de Russische bevolking afhankelijk is van smokkelfruit. ‘Als die stopt, dan hebben we niks meer te eten.’ De smokkelaars en de overheidscontroleurs spelen volgens haar onder een hoedje.

Agrarische sector groeit

Alle grote Russische media besteedden dit weekend aandacht aan de onthullingen in de Volkskrant. Staatsmedia legden de schuld voor de smokkel bij Nederlandse en Belgische handelaren. Maar Europeanen mogen exporteren, Russen mogen alleen niet importeren.

Ondanks de tekorten is de Russische agrarische sector sinds de sancties met meer dan een derde gegroeid. Nederlandse kassenbouwers hebben hun activiteiten in Rusland fors uitgebreid – zij hebben groot belang bij het behoud van de sancties.