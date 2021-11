Bekende Vlaming Bart De Pauw veroordeeld voor belaging en cyberstalking van 6 vrouwen

Televisiemaker Bart De Pauw verlaat de rechtbank in Mechelen. Hij is schuldig bevonden aan belaging en elektronische stalking van vrouwen waar hij mee samenwerkte. Beeld BELGA

Tijdens het eerste grote Belgische proces naar aanleiding van de opkomst van de MeToo-beweging stond De Pauw terecht voor seksueel wangedrag. Jarenlang zou hij vrouwen met wie hij werkte hebben belaagd met sms’jes, die hij soms op de gekste tijdstippen verstuurde. In totaal stelden negen vrouwen, voornamelijk actrices, zich partij in de zaak, maar volgens de rechter is slechts in vijf gevallen bewezen dat hij de slachtoffers ‘ernstig had verstoord’.

De Pauw heeft altijd gezegd dat hij het zo kwaad niet bedoelde. Sommige sms’jes waren misschien ongepast, ‘maar vaak waren ze ook humoristisch bedoeld’, verklaarde hij tegenover de rechter. Er was volgens hem al helemaal geen sprake van machtsmisbruik. ‘Ik probeer mensen juist te doen lachen’, zei hij tijdens het proces. ‘Ik heb nooit iemand pijn willen doen.’

‘Teleurgesteld’

In een korte reactie laat De Pauw weten dat hij ‘teleurgesteld’ is over de uitspraak. ‘We gaan het vonnis op ons gemak lezen. Of we in beroep gaan, moeten we nog goed bekijken met onze advocaten.’

Christine Mussche, de advocaat die de vrouwen bijstaat, zegt ook het vonnis eerst goed te willen bestuderen. ‘We zijn natuurlijk tevreden dat het gedrag van mijnheer De Pauw als strafbaar werd erkend.’

Acteur, regisseur, en producent De Pauw was dertig jaar lang een geliefd gezicht op de Vlaamse televisie, maar vier jaar geleden viel hij van zijn voetstuk toen bekend werd dat verschillende vrouwen achter de schermen over zijn gedrag hadden geklaagd. De Pauw hield vol dat hij onschuldig was, maar gaandeweg werd bekend dat hij sommige vrouwen honderden expliciete berichten had gestuurd, en ook ’s nachts bij hen voor de deur had gestaan.