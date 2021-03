Bekende Poolse journalist en schrijver aangeklaagd voor kritiek op tweet van president

President Andrzej Duda Beeld AP

Een bekende Poolse schrijver wordt vervolgd omdat hij president Andrzej Duda afgelopen november ‘een idioot’ noemde op Facebook. Hij kan tot 3 jaar gevangenisstraf krijgen voor belediging van de president. De aanklacht versterkt de bestaande zorgen in Europa over de Poolse rechtsstaat.

Schrijver en journalist Jakub Zulczyk noemde president Duda ‘een idioot’ als reactie op een tweet over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op 7 november plaatste de Poolse president een bericht op Twitter waarin hij Joe Biden niet feliciteerde met zijn overwinning maar ‘met een succesvolle presidentiële campagne’. ‘In afwachting van de benoeming door het kiescollege, is Polen vastbesloten om een hoogstaand Pools-Amerikaanse strategisch partnerschap te onderhouden voor een nog sterkere alliantie’, aldus Duda.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 7 november 2020

Zulczyk schreef dat hij ‘nog nooit van zoiets als een benoeming door het kiescollege had gehoord’, terwijl hij naar eigen zeggen de Amerikaanse politiek met grote belangstelling volgt. De schrijver bekritiseerde de tweet omdat de verkiezingsuitslag al bekend was en voegde daaraan toe: ‘Andrzej Duda is een idioot.’ Volgens de openbaar aanklager is het Facebookbericht ‘beledigend’ en ‘onacceptabel’.

Niet alleen in Polen is het beledigen van een staatshoofd een strafbaar feit, maar in de meeste Europese landen wordt het verbod niet gehandhaafd en gezien als ouderwets. Vorig jaar verlaagde Nederland de strafmaat voor majesteitsschennis van maximaal 5 jaar naar maximaal vier maanden celstraf. Volgens een rapport uit 2017 van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa heeft Polen op het gebied van belediging van staatshoofden en staatssymbolen een aantal van de meest repressieve wetten in de westerse wereld.

De Europese Commissie maakt zich al langer zorgen over de Poolse rechtsstaat. Sinds de rechts-nationalistische PiS-regering in 2015 aantrad met Duda als president, is Polen steeds meer autocratische trekjes gaan vertonen. De openbaar aanklager, de politie en veiligheidsdiensten hebben meer bevoegdheden gekregen, terwijl maatschappelijke organisaties en journalisten aan banden zijn gelegd. Ook zijn de benoeming, plaatsing en bevordering van rechters in handen van de politiek komen te liggen, ten koste van de onafhankelijke rechtspraak.

Jakub Zulczyk is een bekende Poolse schrijver en journalist. HBO Europa bracht in 2018 een televisieserie uit gebaseerd op zijn roman Blinded by the Lights. Maandag liet hij op Facebook weten dat hij niet door de overheid was geïnformeerd, maar in de media had gelezen dat hij was aangeklaagd voor belediging van de president. ‘Zo werkt het in Polen’, aldus Zulczyk.