Tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg knipte Abir Al-Sahani een deel van haar haardos af. Beeld via REUTERS

De twee acties behoren tot de meest opzienbarende buitenlandse steunbetuigingen aan de Iraanse demonstranten tot nu toe. Met name de Franse video poogt een wereldwijde protestgolf tegen het regime van ayatollah Ali Khamenei in gang te zetten. ‘Dit is enkel een eerste stap’, zegt initiatiefnemer Richard Sedillot tegen Reuters. ‘Ik hoop dat de hele wereld zal volgen.’

In de video zetten meer dan vijftig vrouwelijke acteurs en zangers achtereenvolgens een schaar in hun haar. Ondertussen wordt een Perzische versie van het Italiaanse protestlied Bella Ciao afgespeeld. Onder de deelnemers zijn Oscarwinnaars Marion Cotillard en Juliette Binoche, de zangeres Jane Birkin (Je t’aime, mais non plus) en de vrouw van voormalig president François Hollande, actrice Julie Gayet. De video werd dinsdagochtend op Instagram gepubliceerd en ging snel viraal op internet.

Minder vaak gedeeld, maar minstens zo krachtig was het statement van de Europarlementariër Abir Al-Sahani. Tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg pakte de in Irak geboren Zweedse prompt een schaar uit haar broekzak. Daarmee knipte ze een deel van haar haardos af, terwijl ze de steun aan de Iraanse demonstranten beloofde.

Repressie aan de kaak stellen

Afgeknipte lokken groeiden in de afgelopen weken uit tot het symbool van de aanhoudende protesten tegen het Iraanse regime. Twintig dagen geleden begonnen die, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiebureau. Amini werd opgepakt nadat een deel van haar kapsel onder haar hoofddoek uitkwam. Tot haar arrestatie was ze kerngezond.

Het regime probeert de protesten met bruut politiegeweld neer te slaan. Mensenrechtenorganisaties stelden het geschatte dodental dinsdag bij naar 150. Honderden Iraniërs zouden zijn verwond en duizenden gearresteerd.

‘We moeten deze repressie keer op keer aan de kaak te stellen’, schrijven de Franse vrouwen in het bijschrift van de video. ‘De arrestaties vergroten alleen maar het aantal gevangenen dat al illegaal vastzit en wordt gemarteld.’

Markant aan de video is het slotstuk: een tekening van de Frans-Iraanse illustrator Marjane Satrapi. Zij is de tekenaar van het autobiografische stripboek Persepolis, waarin ze ingaat op haar jeugd ten tijde van en na de Iraanse Revolutie. Mede dankzij de verfilming groeide het boek uit tot een gelauwerde inkijk in de eerste jaren van het ayatollahregime. De steeds verder onderdrukte positie van de vrouw vormt een belangrijk thema in de striptekeningen.