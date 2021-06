Bekende criticus van Palestijnse Autoriteit en president Abbas overleden bij arrestatie

Nizar Banat, een fel criticus van de Palestijnse Autoriteit, spreekt op 4 mei met journalisten bij zijn huis, nabij de stad Hebron. Beeld AP

Nizar Banat (44) stond bekend om zijn bijtende sarcastische video’s over de corruptie van de Palestijnse Autoriteit, en president Mahmoud Abbas, en hij drong er bij Westerse landen regelmatig op aan geen financiële hulp meer te verlenen aan de PA. Zijn Facebookpagina had meer dan 100.000 volgers.

Veiligheidstroepen vielen donderdag rond half vier ‘s morgens met meer dan twintig man bij Banat thuis binnen. Volgens zijn familie werd hij eerst met ijzeren staven geslagen. Daarna werd hij uitgekleed, terwijl zij hem bleven slaan en pepperspray gebruikten. Volgens zijn neef Mohammed zouden ze hem acht minuten geslagen hebben.

De vrouw en kinderen van Nizar Banat. Beeld REUTERS

Later werd Banat in het ziekenhuis dood verklaard. De autoriteiten zeggen dat zijn ‘gezondheid verslechterde tijdens zijn aanhouding’. Volgens forensisch patholoog anatoom Samir Abu Zaarour van de Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten, die zijn autopsie bijwoonde, was Banat een ‘onnatuurlijke dood’ gestorven en werd een hartaanval of beroerte uitgesloten. Het is onbekend waarom Banat werd gearresteerd.

Gearresteerd en gemarteld

Mensenrechtengroeperingen beklagen zich geregeld over mishandelingen van vreedzame critici door Palestijnse veiligheidstroepen, die internationale financiering ontvangen. Tegenstanders worden volgens hen gearresteerd en gemarteld om afwijkende meningen de kop in te drukken, maar sterfgevallen in hechtenis zijn zeldzaam.

Donderdagmiddag gingen duizenden Palestijnen in Ramallah de straat op om te protesteren tegen de dood van Banat. ‘Vertrek, vertrek, vertrek’, schreeuwden zij op enkele honderden meters afstand van het kantoor van president Abbas. Er braken schermutselingen uit. Palestijnse agenten vuurden traangas af in de richting van betogers. Eén demonstrant is in het ziekenhuis beland.

Demonstranten dragen een portret van Nazir Banat voor hun eigen gezicht tijdens een protest in Ramallah. Beeld AFP

De 85-jarige Mahmoud Abbas werd in 2005 tot president gekozen. Zijn termijn zou vier jaar duren, maar sinds de parlementsverkiezingen in 2006 zijn er in de Palestijnse gebieden geen verkiezingen meer gehouden, en dus is Abbas nog steeds aan de macht. Hij is echter niet populair en wordt door de bevolking als corrupt gezien.

Vorige maand zouden er eindelijk weer verkiezingen plaatsvinden, maar deze werden op het laatste moment geschrapt: officieel omdat Israël niet meewerkte aan de stembusgang, maar veel mensen geloven dat Abbas een nederlaag voor zijn partij Fatah vreesde. Banat zou aan de verkiezingen meedoen met zijn eigen lijst Vrijheid en Waardigheid.