Bekende Britten klagen The Daily Mail aan: nieuw hoofdstuk in strijd tegen roddelpers

Sir Elton John en prins Harry. Beeld Getty Images for EJAF

In hun aanklacht stellen de klagers dat verslaggevers van een van best gelezen kranten ter wereld op verregaande manieren hun privéleven zijn binnengedrongen. Ze zeggen bewijzen te hebben dat ze in eigen huis zijn afgeluisterd door privédetectives van de krant. Tevens zouden journalisten informatie hebben ontvangen door agenten om te kopen en zich voor te doen als iemand anders. Verslaggevers kregen op deze manier, zo luidt het verwijt, inzage in bankrekeningen en medische dossiers.

News of the World

De aanklacht roept herinneringen op aan het afluisterschandaal dat elf jaar geleden heeft geleid tot het verdwijnen van News of the World, de meestgelezen zondagskrant van het land. Verslaggevers bleken toen, bijvoorbeeld door voicemails te hacken, informatie te hebben vergaard over beroemdheden of mensen die door tragische gebeurtenissen in het nieuws waren gekomen. Een oud-hoofdredacteur werd destijds tot een celstraf van anderhalf jaar veroordeeld.

Er volgde toen een onderzoek onder leiding van oud-rechter Brian Leveson naar wanpraktijken in de tabloidjournalistiek. De actiegroep Hacked Off van acteur Hugh Grant pleitte daarbij voor het beperken van de persvrijheid, maar de Conservatieve regering wilde zover niet gaat. Om sancties voor te zijn, besloten de kranten indertijd een eigen waakhond op te richten, de Independent Press Standard Organisation.

Tijdens het Leveson-onderzoek had Grant het vermoeden geuit dat The Daily Mail zijn telefoon had afgeluisterd, iets dat door de krant werd afgedaan als een lasterlijke aantijging. De Notting Hill-acteur behoort nu niet tot de aanklagers. De groep bestaat uit Elton John en zijn partner David Furnish, fotomodel Liz Hurley, actrice Sadie Frost, prins Harry en Hogerhuislid Doreen Lawrence.

Jarenlange strijd

Dat Harry deelneemt, is geen verrassing. De naar Amerika geëmigreerde zoon van koning Charles is al jaren in een strijd gewikkeld met de tabloids, The Daily Mail voorop. Hij vindt dat ze zijn privacy schenden en hem en zijn vrouw Meghan Markle te vaak in een negatief daglicht stellen. Zijn afkeer jegens de roddelpers gaat terug naar de dood van zijn moeder Diana, die 25 jaar terug verongelukte nadat ze achterna werd gezeten door paparazzi.

Een verrassing op het lijstje is Doreen Lawrence, wier zoon Stephen in 1993 werd vermoord door vijf racisten. Dankzij een campagne van The Daily Mail zijn de twee hoofddaders tot levenslang veroordeeld. De krant had foto’s van de vijf op de voorpagina gezet onder de kop ‘Moordenaars’, hetgeen het haperende politieonderzoek lostrok. De krant schreef in latere jaren uitgebreid over de huwelijksproblemen van moeder Doreen.

The Daily Mail en zusterkrant The Mail on Sunday staan bekend als rechts-populistische kranten met een zeer populaire website die in de hele wereld wordt gelezen. Via advocatenkantoor Hamlins heeft de uitgever alle beschuldigingen verworpen. Eerder dit jaar verloor The Mail on Sunday een rechtszaak die Harry en Meghan hadden aangespannen. Volgens het koninklijk paar had de krant het eigendomsrecht van Meghan geschonden met de publicatie van een brief aan haar vader. De rechter gaf hen daarin gelijk.