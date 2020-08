Beiroet krijgt na ramp twee elektriciteitscentrales van Siemens cadeau

De Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas (L) en de Libanese president Michel Aoun in Beiroet. Beeld EPA

Niet alleen krijgt Libanon hulp in de vorm van apparatuur voor ziekenhuizen, Siemens Energy doet er gratis twee mobiele A45-GT gasturbines plus een jaar stroom ter waarde van veertig miljoen dollar bij.

De 80 megawatt die de twee turbines voortbrengen, kan zo’n tien procent van de bevolking van Beiroet, 150.000 mensen, van stroom voorzien. Een jaar gratis elektriciteit en daarna betrouwbare energievoorziening is een revolutie voor het door stroomtekorten geteisterde Libanon. Het nationale netwerk levert slechts de helft van de stroom die nodig is. In sommige gebieden is maar drie uur per dag elektriciteit.

Mensen zijn afhankelijk van privé-ondernemers die stroom van generatoren verkopen. Dat is illegaal, maar in ruil voor een deel van de winst knijpen politici en bestuurders een oogje dicht. Zo houden corruptie en belangenverstrengeling de Libanese energiecrisis in stand. Hervorming van het nationale netwerk komt al jaren niet van de grond, ondanks enorme budgetten voor het verbeteren van de elektriciteitsvoorziening: het geld wordt uitgegeven, maar meer stroom komt er niet. Zo kost de energiesector Libanon jaarlijks 4,5 procent van het BNP terwijl de modernste energiecentrale dateert uit 1999 en volslagen verouderd is.

Stroom, of beter het gebrek eraan, is het nationale gespreksthema. Alle volkswoede over corruptie, incompetentie en politieke wanorde komt erin samen. Niet voor niets eisten demonstranten bij maandenlange straatprotesten vorig jaar betere stroomvoorziening. Ondanks het feit dat de elektriciteitsrekening voor de gemiddelde Libanees torenhoog is, is de energiesector ondertussen goed voor 42 miljard dollar aan schuld. Vandaar dat de internationale gemeenschap klaar is met de onvervulde Libanese beloftes de energiesector aan te pakken. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wilde Libanon slechts een lening verstrekken als de financiële handel en wandel van het nationale energiebedrijf eerst zou worden doorgelicht.

Zonder keiharde garanties dat de rekening ook echt betaald wordt, wil geen enkel internationaal bedrijf Libanon turbines leveren. Ook Siemens voerde vorig jaar gesprekken met Libanon, die op niets uitliepen. Nu Beiroet echter zo zwaar getroffen is, komen de turbines alsnog als geschenk. Siemens zegt dat het aantal van 150.000 uitverkorenen, die over een week of twaalf mogelijk al genieten van gratis stroom, een schatting is gebaseerd op andere landen in het Midden-Oosten, zoals Irak en Egypte. Welke wijken worden aangesloten op het netwerk, hoe de schaarse stroom eerlijk wordt verdeeld: die lastige vraagstukken worden op dit moment besproken, aldus een woordvoerder van Siemens. ‘We kennen Libanon heel goed en wat betreft politieke instabiliteit en corruptie is het vergelijkbaar met Irak. Omdat er geen functionerende uitvoerende macht in Libanon is, gaan we aan tafel met de burgemeester van Beiroet en verschillende marktpartijen, zoals privé-bedrijven.’