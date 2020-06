Beijing neemt het zekere voor het onzekere. En dus is de toeristenbuurt uitgestorven

In de toeristenbuurt Dashilan in Beijing zijn de straten weer verlaten na de constatering van nieuwe coronabesmettingen. Het aantal gevallen mag nog beperkt zijn (zeven keer minder dan in dezelfde periode in Nederland), de overheidsreactie is er niet minder fel om. ‘De maatregelen zijn vervelend, maar als je besmet raakt, is het nog erger.’

Met een beteuterde blik staat Meng (30) voor Madame Tussauds in Beijing te wachten op klanten die niet komen. Haar baas heeft haar de straat op gestuurd om bezoekers te ronselen, maar hoe moet je mensen binnenlokken als er niemand voorbijkomt? ‘Het is om wanhopig van te worden’, zegt Meng, rondkijkend in de lege voetgangersstraat. ‘We hebben vandaag welgeteld één bezoeker gehad.’

Tot vorige week zag het er goed uit. Nadat het wassenbeeldenmuseum in februari en maart was gesloten, en in april en mei nauwelijks volk trok, kwam de bezoekersstroom in juni weer op gang. Voor het eerst in lange tijd haalde het zelfs honderd klanten per dag. Maar sinds de nieuwe uitbraak van corona zijn de restricties in Beijing weer strenger geworden en blijven de bezoekers weg. ‘Vorige week had ik hoop’, zegt Meng, ‘maar daar is nu niets van over.’

Het straatbeeld rond Madame Tussauds is woensdag geen uitzondering in Beijing. De hele toeristenbuurt Dashilan, waar het wassenbeeldenmuseum ligt, is uitgestorven. Enkele restaurants hebben er zelfs hun deuren gesloten, bij gebrek aan klanten. Ook de luchthaven, waar 70 procent van alle vluchten is afgeschaft, is zo goed als leeg. En in het openbaar vervoer zijn vrije zitplaatsen ineens weer terug van weggeweest.

Alarmniveau 2

De dip in het openbare leven lijkt niet zozeer een gevolg van besmettingsangst – de meeste Beijingers zeggen zich niet zo’n zorgen te maken – maar eerder van de overheidsmaatregelen. Sinds dinsdagavond is in heel Beijing alarmniveau 2 van kracht: in woonwijken gelden restricties wie wordt toegelaten, thuiswerken wordt aangemoedigd en alle scholen zijn gesloten. De overheid neemt het woord niet in de mond, maar onder inwoners wordt gesproken van een ‘zachte lockdown’.

Met 138 besmettingsgevallen in zes dagen – zeven keer minder dan in dezelfde tijdsspanne in Nederland (zie inzet) – lijkt de Chinese reactie erg fel. En toch, zelfs in een leeg Madame Tussauds kan Meng zich er goed in vinden. ‘Ook al is de uitbraak niet zo erg, het is beter om het zekere voor het onzekere te nemen’, zegt ze. ‘Het laatste wat we willen is dat er weer een grote uitbraak komt en dat we moeten sluiten, zoals in februari. Ik denk dat er dan medewerkers ontslagen zullen worden.’

Restaurantmedewerkers in de buurt Dashilan in Beijing worden woensdag opgetrommeld om een virustest af te leggen. Beeld Ruben Lundgren

Het is een opvatting die overal in Beijing is te horen: de maatregelen zijn streng en vervelend, maar ook noodzakelijk. Na de uitbraak in Wuhan, die in januari aan het licht kwam, ging Beijing wekenlang op slot. Met 731 gevallen (inclusief de 138 nieuwe) en negen doden lijkt die aanpak gewerkt te hebben. Voor sommige buitenstaanders mag de remedie erger lijken dan de kwaal, voor veel Chinezen is dit de enige juiste aanpak.

Grote testcampagne

Dus is de Xinfadimarkt – epicentrum van de nieuwe uitbraak – gesloten, zijn de woonwijken er omheen in lockdown geplaatst en is de rest van Beijing in verhoogde staat van paraatheid. In zes dagen tijd zijn er in de stad 356 duizend virustests afgenomen en de capaciteit is opgevoerd naar 400 duizend per dag. Alle zorgverleners, overheidsmedewerkers en marktverkopers zullen de komende dagen worden getest. Wie Beijing wil verlaten, moet een negatieve virustest kunnen voorleggen.

Ook in de toeristenbuurt Dashilan is een grote testcampagne begonnen. Een medewerker van het wijkcomité, met een rode band om de arm, gaat restaurant na restaurant af, roept het personeel naar buiten en leidt hen in lange rijen naar een geïmproviseerde testlocatie. Dashilan ligt tussen het Plein van de Hemelse Vrede, met tal van regeringsgebouwen, en een medium risicozone waar dinsdag een coronabesmetting is vastgesteld. Dat is voldoende reden om iedereen te testen.

Gestroomlijnd

‘Kijk eens hoe goed het hier is geregeld’, zegt de uitbater van restaurant Lili, gespecialiseerd in de Sichuanese keuken. Hij heeft net een virustest ondergaan en wijst naar het volgende groepje koks dat naar de testlocatie wordt gesommeerd. ‘In het buitenland is de aanpak veel chaotischer. In de Verenigde Staten willen de mensen vrijheid, maar ze krijgen er veel meer besmettingen en doden voor terug.’

Voor zijn eigen gemoedsrust had hij de test niet nodig, zegt hij. Er zijn zo weinig gevallen in Beijing, dus hij maakt zich geen zorgen. ‘Maar voor de klanten is het een geruststelling. Als blijkt dat niemand in Dashilan positief test, dan wekt dat vertrouwen. Dan komen de bezoekers sneller terug. En het is een goede manier om de uitbraak in de kiem te smoren. Hoe sneller je alle besmettingen opspoort, hoe beter.’

Eensgezindheid

Op Capital Airport gaat het wat minder gestroomlijnd. De vertrekhal is zo goed als leeg, maar voor de infobalie staat een rij nerveuze passagiers: mogen ze nu wel of niet vertrekken? ‘Het is verwarrend’, zegt een vrouw die met haar twee kinderen en moeder naar vakantie-eiland Hainan wil afreizen. Ze is voor de zekerheid een halve dag eerder gekomen. ‘Toen ik hoorde dat er mogelijk een virustest nodig is, heb ik overal rondgebeld, maar niemand kan me de juiste info geven.’

Mogelijk ziet deze vrouw haar vakantie in het water vallen, maar desondanks vindt ook zij de overheidsmaatregelen terecht. ‘In februari is de uitbraak in Beijing beperkt gebleven, maar dat kwam doordat iedereen toen moest binnenblijven’, zegt ze. ‘Nu wordt er meer gereisd en is er meer risico op verspreiding. Dat is gevaarlijk. We kunnen dus maar beter voorzichtig zijn.’

De eensgezindheid onder de Beijingers is opvallend. Natuurlijk, voor een deel hangt die samen met het gesloten mediaklimaat in China, waarin elk kritisch geluid wordt weggepoetst. Alle staatsmedia staan al maanden vol verhalen hoe succesvol de Chinese corona-aanpak is, en hoe rampzalig die van de Verenigde Staten en – in mindere mate – Europa. Dat maakt het lastiger om kanttekeningen te plaatsen bij de ‘oorlog tegen het virus’.

Een verlaten straat in de normaal toeristische buurt Dashilan, in Beijing. Dit is de ingang van een bekend maar uitgestorven Beijing Duck restaurant. Beeld Ruben Lundgren

Wantrouwen tegen het Westen

Ook vinden de gesprekken plaats tegen de achtergrond van een groeiende confrontatie van China met het Westen. Een westerse journalist stuit daarbij op veel wantrouwen. Op de luchthaven worden we door de politie weggestuurd en veel mensen weigeren een gesprek. Anderen willen niet met hun naam of alleen met hun achternaam in de krant. In anonieme gesprekken durven Chinezen doorgaans wel wat subtiele tegengeluiden te laten horen. Maar in dit geval lijkt iedereen het eens.

Alleen de ouders, van wie de kinderen niet meer naar school kunnen, zijn wat minder overtuigd. ‘Mijn 12-jarige zit sinds vandaag weer thuis, dus ik mag weer leerkracht spelen als hij iets niet snapt’, zegt Li, een taxichauffeur. Het onderwijsdepartement van Beijing liet al weten dat ook volgend semester mogelijk onlinethuisonderwijs nodig zal zijn. Li: ‘Ik denk dat ik nog eens een zenuwinzinking krijg.’

Maar ook hij ziet geen andere oplossing. ‘De maatregelen zijn vervelend, maar als je besmet raakt, is het nog erger’, zegt hij. ‘De meeste mensen genezen, maar velen hebben nog lang last van nawerkingen. Dat kan een grote impact hebben op je leven. Zolang er geen vaccin is, denk ik dat het goed is om stevig in te grijpen. Al moet ik toegeven: als ik nog veel langer thuis moet zitten, dan verkort dat mijn eigen levensverwachting misschien ook wel.’