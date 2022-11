Beijing breekt verzet met technologische controle: ‘Bij iedere stap die je zet, zie je een camera’

Controlepost aan de rand van een wijk in Beijing: iedereen die de wijk in of uit wil wordt gecontroleerd in het kader van het zerocovidbeleid. Beeld AP

Nog geen 24 uur nadat Xia voor het eerst in haar leven deelnam aan een demonstratie, aan de oever van de Liangma Rivier in Beijing, kreeg ze telefoon van de politie, maandagavond. Die wilde weten wat Xia aan de Liangma Rivier deed, en waarschuwden haar niet deel te nemen aan illegale bijeenkomsten. ‘Bij sommige vrienden kwam de politie aan de deur’, zegt ze. ‘Ik ben best bang geweest.’

Na een weekeinde van ongekend grote demonstraties in China tegen het zerocovidbeleid lijkt de protestgolf tot stilstand gekomen onder druk van de politie. Op locaties van aangekondigde demonstraties, in Shanghai, Beijing, Hangzhou en Shenzhen, stonden maandag en dinsdag enorme aantallen politieagenten klaar. Ze controleerden de telefoons van voorbijgangers op buitenlandse apps en VPN-technologie om de censuur te omzeilen. In Shanghai, Hangzhou, Kunming en Chengdu werden eerder tientallen arrestaties verricht.

Ook achter de schermen vond intimidatie plaats. In Beijing werden deelnemers aan de demonstratie van zondag door politie gebeld en ondervraagd. Gezien de repressieve aard van het Chinese regime is dat voor veel jongeren reden zich gedeisd te houden. ‘Ik denk dat het beter is dat ik deze week niet buitenkom’, zegt Xia (30), om veiligheidsredenen een pseudoniem. ‘Ik ken het surveillancesysteem op het Chinese vasteland: iedere stap die je zet, zie je een camera. Als er deze week nog meer acties zijn, zal ik niet deelnemen. Maar later misschien wel.’

De golf van protesten kwam vrijdagavond op gang, en verspreidde zich in het weekeinde naar minstens veertien steden en 79 universiteitscampussen. Demonstranten verzetten zich tegen het zerocovidbeleid, maar vragen ook om democratie en vrijheid van meningsuiting, en in enkele gevallen zelfs om het vertrek van leider Xi Jinping en de Chinese Communistische Partij. Het symbool van de demonstranten is een leeg wit blad, een aanklacht tegen censuur. Maandag vonden op dertien campussen kleine acties plaats, die meestal snel door politie werden opgebroken.

Dinsdag klonken nieuwe oproepen om te demonstreren, maar daar kwam door de politieovermacht niets van terecht. In Shanghai stonden volgens persbureau AFP bij alle metrostations politieagenten. De Urumqistraat, waar de eerdere protesten plaatsvonden, is volledig afgezet met blauwe hekken, en winkels en bars in de straat zijn gesloten.

Sociale druk als wapen

Ook achter de schermen draait de repressie op volle toeren. De politie in Beijing contacteerde sommige demonstranten via hun huisbaas of schooldirectie, een vorm van sociale druk. Volgens een onbevestigd bericht op sociale media werden overheidsmedewerkers opgeroepen hun familieleden van deelname aan de protesten te weerhouden, om negatieve impact op hun loopbaan te vermijden. Dit soort ‘uitbesteding van staatsrepressie’ is in China een veelvoorkomende manier om mensen onder druk te zetten.

De Chinese demonstranten lopen enorme risico’s, doordat ze makkelijk kunnen worden opgespoord door China’s alomtegenwoordige surveillancetechnologie. Tijdens de covidpandemie is die technologische controle nog vele malen sterker geworden, onder meer door de introductie van een gezondheidscode, een corona-app op de smartphone. De opsporingsmiddelen zijn zo geavanceerd dat onlangs zelfs iemand gearresteerd werd na het achterlaten van een kritische boodschap op de binnenkant van een wc-deur.

De demonstranten in Beijing werden mogelijk geïdentificeerd met gezichtsherkenning. In China staan overal camera’s, tijdens de betogingen filmden agenten met bodycamera’s, en mengden ‘stillen’ zich onder de menigte om van dichtbij gezichten te fotograferen. Chinezen moeten hun gezicht laten scannen om een trein of vliegtuig te nemen, om een telefoonabonnement af te sluiten en steeds vaker ook om hun eigen wijk binnen te komen. Hun biometrische gegevens zijn dus bij de overheid bekend. Sinds de covidpandemie is de technologie verfijnd om gezichten met een masker te herkennen.

Geen anonieme simkaarten

De demonstranten kunnen ook opgespoord worden op basis van hun telefoonsignaal. Sinds de covidpandemie is die capaciteit sterk verhoogd: zo is het mogelijk om iedereen binnen 800 meter van een besmet persoon te identificeren. Daarnaast zijn er tal van apps die locatiegegevens bijhouden. Wie bijvoorbeeld met een deelfiets of online taxidienst naar de protesten kwam, liet op die manier sporen na. Anonieme simkaarten zijn in China niet verkrijgbaar, en Chinese technologiebedrijven kunnen niet anders dan met de politie samenwerken.

De covidpandemie gaf de Chinese overheid een excuus de surveillance verder op te voeren. Zo werd een gezondheidscode ingevoerd, die op tal van plaatsen moet worden getoond. Volgens The New York Times kan de software achter de gezondheidscode locatiedata doorspelen aan de politie. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat de technologie misbruikt wordt om de bewegingsvrijheid van overheidscritici te beperken. Hun groene code wordt bijvoorbeeld geblokkeerd zodra zij zich in een treinstation begeven. Ook de ov-kaart voor bus en metro, een van de laatste anonieme transportmiddelen in China, werd dit jaar aan de gezondheidscode gekoppeld.

Veel jonge Chinezen hebben nog nooit eerder gedemonstreerd, en gingen weinig voorbereid naar de protesten. Na hun eerste ervaringen met de politie zoeken ze nu via buitenlandse apps en sociale media naar tips om de surveillance te omzeilen. ‘Mijn vrienden delen volop strategieën: gebruik een reservetelefoon, probeer je gezicht te verbergen’, zegt Chen, een Chinese journalist die de protesten steunt. ‘We delen ervaringen uit Hongkong, en geven advies over hoe je de arrestatie van mededemonstranten kunt tegenhouden.’

Controle op buitenlandse apps

Tegelijk voert de politie de controle op. Op plaatsen waar protesten waren aangekondigd, en in grote metrostations, hield de politie voorbijgangers tegen om hun telefoon te checken op buitenlandse apps en op materiaal gerelateerd aan de protesten. Volgens instructies van de politie in Shanghai, gelekt in een niet bevestigd bericht op sociale media, moeten de agenten de buitenlandse apps verwijderen en de identiteit van de eigenaar noteren. Ze moeten ook een foto van de mobiele telefoon maken, mogelijk om het gebruik van een reservetelefoon te bemoeilijken.

In Chinese staatsmedia werd dinsdag vastgehouden aan het zerocovidbeleid, maar werden lokale overheden opgeroepen hun implementatie te verzachten en de overlast voor de bevolking te beperken. Er mogen geen hekken rondom wijken in lockdown worden geplaatst, en nooduitgangen mogen niet worden afgesloten. Gezondheidsautoriteiten in de zuidelijke provincie Guangdong kondigden aan dat contactpersonen vanaf nu hun quarantaine thuis mogen uitzitten, in plaats van in quarantainecentra. Er werd ook een nieuwe vaccinatiecampagne voor ouderen afgekondigd.

Politiek gezichtsverlies

Het is afwachten of deze aankondigingen meer zijn dan cosmetische veranderingen. Een groot deel van de oudere bevolking in China is niet of onvoldoende gevaccineerd, en het loslaten of verzachten van het zerocovidbeleid kan volgens experts tot een enorme sterftegolf leiden. Voor Xi Jinping, die al bijna drie jaar volhoudt dat het lage aantal coviddoden in China de superioriteit bewijst van het socialistische systeem, zou dat politiek gezichtsverlies betekenen. Een terugkeer naar strenge lockdowns is dan ook niet ondenkbaar, ondanks de vele protesten.

Of de demonstranten dan nog op straat durven te komen, te midden van de politieovermacht, is niet te voorspellen. ‘Natuurlijk maak ik me zorgen’, zegt Xia. ‘Ik ben niet zeker of de politie later weer achter me aan zal komen, en of ze meer maatregelen tegen me zullen nemen. Maar ik heb geen spijt dat ik heb deelgenomen. Ik wist dat ik risico liep, maar misschien was dit mijn enige kans om te demonstreren. Het zal vanaf nu alleen maar strenger worden, we zullen het allemaal moeilijk krijgen.’