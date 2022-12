Beige babyspullen zijn in. Beige wiegje, beige knuffel, beige muur, beige kleertjes. Ouders vinden dit lekker prikkelarm, en daarnaast hebben beige kleertjes als voordeel dat ze kunnen worden doorgegeven van zusje op broertje (want anders zou een jongetje roze aan moeten, en dat is natuurlijk ondenkbaar).

Je hoeft niet elke trend te begrijpen of te waarderen, maar het is wel moeilijk om je hele eigen referentiekader uit te schakelen. Een beige interieur doet mij denken aan een doorgerookt kantoor uit de jaren tachtig, met een stervende ficus benjamina naast een beige koffiezetapparaat waar al uren een bodem koffie wordt ingekookt tot pure woede. Er zijn op dat kantoor natuurlijk ook verticale lamellen, die af en toe wantrouwend opzij geduwd worden als er iemand dreigt te parkeren op het aangeharkte grind.

Dat zijn nogal veel gedachten om te hebben bij een babykamer. Het enige wat je kunt doen is een gigantische fluoriscerend-roze beer cadeau doen.