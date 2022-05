Beide verdachten van moord op Peter R. de Vries moeten aanwezig zijn bij rechtszaak

Advocaat Alexander Admiraal van Kamil E. komt maandag aan bij de rechtbank van Amsterdam. Beeld ANP

Alleen Kamil E. (36) was maandagochtend aanwezig, via een videoverbinding. Delano G. (22) deed afstand van zijn recht om de zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam Nieuw-West bij te wonen. G. wordt ervan verdacht de schutter te zijn. De Poolse Kamil E. zou de chauffeur van de vluchtauto zijn en in de weken voorafgaand aan de aanslag verkenningen hebben uitgevoerd in de omgeving van de aanslag.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, na opnames in de studio van RTL Boulevard. Negen dagen later bezweek hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Kort na de aanslag op de misdaadverslaggever werden de twee verdachten opgepakt op de A4 en sindsdien zitten ze vast. Op 14 juli doet de rechter uitspraak in de zaak.

OM ziet verband met rol van vertrouwenspersoon kroongetuige

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat het er ‘alle schijn’ van heeft dat de moord verband houdt met de rol van De Vries als vertrouwenspersoon en adviseur van Nabil B., de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan T. de hoofdverdachte is. B.’s broer en Derk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige, werden respectievelijk in 2018 en 2019 vermoord.

In het dossier van de strafzaak staan 88 anonieme verklaringen van ooggetuigen, politiemensen en deskundigen. Het OM lakte hun namen uit veiligheidsoverwegingen weg. De advocaten van G. hebben in de vorige pro-formazitting tevergeefs een verzoek gedaan om die anonimiteit op te heffen, omdat ze de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten zo niet konden beoordelen. De rechtbank wees het verzoek af om de 88 personen als getuige te horen.

In eerdere zittingen kwam een ‘macaber beeld’ naar voren over de koelbloedigheid en het gemak waarmee de twee verdachten spraken over de aanslag op Peter R. de Vries, aldus de officier van justitie. Uit versleutelde berichten op een telefoon gevonden in de auto van E. blijkt hoe de twee verdachten met elkaar communiceerden voorafgaand aan de aanslag en erna. Het zijn teksten die volgens het OM de volstrekte gewetenloosheid onderstrepen waarmee de verdachten te werk zijn gegaan.