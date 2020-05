Behoudend of barmhartig? Het CDA zoekt zichzelf

De ministers Hoekstra van Financiën en De Jonge van Volksgezondheid, de twee meest genoemde kandidaten voor het leiderschap van het CDA. Beeld ANP

Goedemiddag,

Het heeft vast nadelen, zo'n tijdperk zonder partijleider, maar het interne debat in het CDA bloeit er wel van op. Intussen lukt het Isabelle Diks maar niet om haar wachtgeld terug te betalen.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

- Beeld -

HET BROEIT IN HET CDA

Partij staat op kruispunt

Al jaren wordt nu dan toch écht het einde van de klassieke ledenpartijen aangekondigd, maar de werkelijkheid is anders. De VVD voert de peilingen soeverein aan met 40 tot 46 virtuele zetels, een beweging die niet los te zien is van de hoofdrol die premier Rutte speelt in de coronacrisis. De PvdA kan van zulke peilingen slechts dromen, maar was wel de grootste bij de laatste Europese verkiezingen.

Het CDA laat op een andere manier zien springlevend te zijn: in geen andere partij wordt momenteel zo openlijk een ideeënstrijd uitgevochten. Meer dan 40 lokale en provinciale CDA-afdelingen kwamen vandaag in opstand tegen het partijstandpunt om geen weeskinderen op te nemen uit Griekse vluchtelingenkampen.

Zij willen dat het CDA binnen de coalitie alsnog pleit voor een koerswijziging. ‘Omdat het vijfhonderd weeskinderen zijn, daarom’, verklaart in Trouw wethouder Klaas Valkering, aanvoerder van het verzet.

Intussen suddert de discussie voort over de Brabantse samenwerking met Forum voor Democratie. Tweede Kamerlid Chris van Dam neemt geen blad voor de mond: hij is 'teleurgesteld’. Hoe keurig en vriendelijk de Brabantse FvD’ers ook zijn, zij zijn op de slippen van de ‘xenofobe’ Thierry Baudet de provinciehuizen ingekomen, aldus Van Dam.

Hij vraagt hardop welke koers het CDA gaat varen: de huidige conservatieve, of een meer barmhartige? Zet de partij in op duurzaamheid, of de boeren?

Het zijn vragen waarop de leden zelf het antwoord moeten gaan geven bij de verkiezing van de nieuwe partijleider. Tot hij of zij (maar waarschijnlijk hij) de leemte in de top opvult, blijft het CDA ronddobberen.

(BE)TAALSCHOLEN

Fraude wel érg makkelijk

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer Beeld ANP

Grootschalige fraude op de vrije markt: dan moet je net de SP hebben. ‘Iedere cowboy kan een taalschool oprichten’, smaalde SP-Kamerlid Jasper van Dijk in het wekelijkse vragenuurtje. ‘Dankbaar' incasseren zij duizenden euro’s belastinggeld, ‘zonder enige wederdienst’.

Van Dijk had het over de fraude door taalscholen waarover de Volkskrant zaterdag berichtte. De scholen blijken op grote schaal inburgeringscursussen te declareren die nooit hebben plaatsgevonden. Arabischtalige ronselaars werven ‘cursisten’ die in ruil voor cadeaus - zoals kortingskaarten van Mediamarkt - facturen ondertekenen voor niet gegeven taallessen.

Dat is ‘natuurlijk onacceptabel’, vond ook minister Koolmees (Sociale Zaken). Hij komt ‘zeer binnenkort’ met zijn nieuwe inburgeringswet, waarin voortaan de gemeenten de taallessen inkopen en de facturen tekenen. Daarmee hoopt Koolmees de ‘perverse prikkel’ voor scholen en cursisten om samen te zweren uit het systeem te halen.

De suggestie van de VVD om de inburgering stop te zetten van de frauderende cursisten wees hij af. Volgens de minister maken de scholen misbruik van hun kwetsbaarheid en zijn zij juist slachtoffer van de situatie.

CORONANERTSEN

Houden of toch wegdoen?

Esther Ouwehand (PvdD) en Minister Carola Schouten (Landbouw) tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Met de coronabesmettingen in Brabantse nertsenhouderijen behaalde Nederland een wereldprimeur: voor het eerst ging het coronavirus over van mens op dier en weer op mens. Een extra sessie met RIVM-chef Jaap van Dissel stelde de Tweede Kamer maandag niet gerust. Kunnen de nertsenhouderijen nieuwe brandhaarden worden?

Vanmiddag gingen stemmen op om de nertsenhouderijen definitief te sluiten, aangezien zij in 2024 toch al moeten stoppen. De Partij voor de Dieren en D66 hielden minister Schouten (Landbouw) de dure lessen van de Q-koortsepidemie voor. Voor uitgebreid onderzoek zou geen tijd zijn: daarvoor zijn de gezondheidsrisico's veel te groot.

Schouten hield de boot af. Zij houdt hoop dat het virus bij de nertsen ‘misschien uitdooft' en wil pas overgaan tot het ruimen van de dieren als uit lopende onderzoeken blijkt dat de situatie onhoudbaar is.

EN DAN DIT NOG

Van der Lee (GL) onwel

Tijdens de bespreking van de agenda van de Kamer zakte GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee opeens weg. Een oplettende Kamervoorzitter Arib ving hem op, waarna Van der Lee ondersteund door anderen de plenaire zaal verliet. De GroenLinkser is de tweede die in korte tijd onwel wordt achter het spreekgestoelte: in maart kreeg toenmalig minister Bruno Bruins een flauwte.

Boze boa's: geen bonnen

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is niet te vermurwen om boa’s alsnog uit te rusten met wapenstok en pepperspray. Onder andere de VVD drong daarop aan na de mishandeling van een boa in IJmuiden op Hemelvaartsdag, maar Grapperhaus wil dat de wapens voorbehouden blijven aan de politie. Voor de boa’s zou een bodycam en een noodknop op de portofoon voldoende zijn.

De woedende boa's laten het daar niet bij zitten: zij gaan op 1 juni actievoeren door in meerdere steden geen bonnen uit te schrijven.

Waar is het wachtgeld?

Het blijft onrustig rond GroenLinks-wethouder Isabelle Diks. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer beloofde Diks ‘in mei’ te beginnen met het terugbetalen van door haar ontvangen wachtgeld en reiskostenvergoedingen, maar volgens RTV Noord laat zij niets meer van zich horen. De gemeenteraad van Groningen is kritisch over haar stilzwijgen - en zo veel steun had Diks al niet.

Volgens de lokale GroenLinks-afdeling is Diks nog altijd voornemens het geld terug te betalen, maar moet daar ‘achter de schermen heel veel voor geregeld worden’. ‘Het lijkt makkelijk om het geld terug te betalen, maar er komt knetterveel bureaucratie bij kijken.’ Groningen wacht af.

Isabelle Diks (Groenlinks) voorafgaand aan haar afscheid als Kamerlid. Beeld ANP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Vink hier ‘Volkskrant politiek’ aan.