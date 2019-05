Behandeling van Fransman die sinds 2008 in coma ligt, mag toch niet worden gestaakt

Lamberts artsen hadden zijn behandeling enkele uren eerder gestaakt, maar moeten die van de rechter de komende zes maanden voortzetten. In die periode gaat de VN-commissie voor de rechten van mensen met een handicap zich over de zaak buigen.

De uitspraak is een onverwachte wending in een euthanasiezaak die Frankrijk al jaren bezighoudt. In april oordeelde het hoogste Franse gerechtshof nog dat de behandeling van Lambert mocht worden stopgezet. Lamberts ouders gingen tegen die uitspraak in beroep. Zij kregen gelijk van de rechter, die vindt dat het ziekenhuis het VN-onderzoek moet afwachten.

De 42-jarige Lambert, die vroeger werkzaam was als psychiatrisch verpleger, belandt in 2008 in een coma na een ernstig motorongeluk. Sindsdien kan hij alleen zijn ogen bewegen. Volgens zijn artsen verkeert hij in een staat van minimaal bewustzijn, en is die toestand onomkeerbaar.

In 2012 geeft Lambert volgens zijn behandelaars tekenen van verzet tegen zijn behandeling. Actieve levensbeëindiging is volgens de Franse wet niet toegestaan, maar sinds 2005 hebben artsen de mogelijkheid om de behandeling van patiënten te staken wanneer die alleen een kunstmatige verlenging van het leven tot gevolg heeft.

‘Puur sadisme’

In 2013 besluiten de artsen na een onderzoek en in overleg met Lamberts vrouw te stoppen met het toedienen van voedsel en water. Als Lamberts ouders, allebei traditionele katholieken, dat vernemen, stappen ze naar de rechter. Het is het begin van een familieruzie die is uitgegroeid tot een slepende juridische strijd, waarbij Lamberts vrouw en behandelaars lijnrecht tegenover zijn ouders staan. Maar liefst vijf keer werd Lamberts behandeling stopgezet, om na juridische stappen van zijn ouders weer te worden hervat, tot afgrijzen van zijn vrouw.

Het getouwtrek tussen de twee ‘kampen’ rondom Lambert is het symbool geworden van de dubbelzinnige en moeizame Franse houding ten opzichte van euthanasie. Hoewel zo’n negentig procent van de Fransen in opiniepeilingen voor het recht op euthanasie is, is het in de politiek een uiterst gevoelig onderwerp waartegen veel weerstand bestaat uit conservatieve hoek. Zowel de centrum-rechtse Les Républicains als het uiterst-rechtse Rassemblement National van Marine le Pen zijn tegen euthanasie.

Maandagavond liepen enkele honderden Fransen in Parijs mee met een protestmars tegen de beslissing om Lamberts behandeling te staken. Vreugdekreten klonken toen de uitspraak van de rechter bekend werd. De advocaat van Lamberts ouders sprak van ‘een grote overwinning’. De Franse vereniging voor het recht om waardig te sterven noemde die uitspraak onfatsoenlijk. Een neef van Lambert noemde het oordeel van de rechter ‘puur sadisme’.