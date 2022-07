Behandelaren ggz overwegen rechtszaak tegen het verplicht delen van ‘intieme patiëntgegevens’

Beeld Getty Images

Wat voor gegevens verzamelt de toezichthouder precies?

Behandelaren moeten vanaf oktober een ingevulde vragenlijst over elke patiënt aanleveren bij de toezichthouder. Sinds 1 juli zijn de behandelaren al verplicht deze informatie te verzamelen. De vragenlijst bevat onder andere vragen over het gedrag van een patiënt, eventuele lichamelijke of cognitieve problemen, problematisch alcohol- of drugsgebruik, relatieproblemen en problemen met de woonomstandigheden.

‘Ongeveer alle intieme dingen die je kunt bespreken met een behandelaar,’ zegt psychiater Cobie Groenendijk, ‘áls je die al durft te bespreken’. Groenendijk is lid van ‘Stop de benchmark’, een kritische actiegroep van patiënten en behandelaren in de ggz die zich al langer verzet tegen de, volgens hen, ‘steeds dwingender eis’ van zorgverzekeraars en de toezichthouder om medische gegevens van patiënten aan te leveren. Een paar jaar geleden vocht de groep het verzamelen van patiëntgegevens succesvol aan.

Ook binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bestaan zorgen over de veiligheid, laat voorzitter Niels Mulder weten. ‘We hebben dit bij de Nederlandse Zorgautoriteit aangekaart. We gaan ervan uit dat de NZa deze zorgen ook serieus neemt en ervoor zorgt dat die veiligheid gegarandeerd wordt.’

Waar zijn die gegevens voor nodig?

De NZa wil meer weten over de bijna 800 duizend Nederlanders die gebruikmaken van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat is volgens de toezichthouder niet alleen belangrijk zodat alle patiënten ‘passende zorg’ krijgen, maar ook om beter te kunnen voorspellen welke zorg in de toekomst nodig is. Zorgverzekeraars kunnen straks ook gebruikmaken van die informatie bij het inkopen van zorg.

Psychologen en psychiaters zijn straks verplicht de gegevens te delen met de NZa. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een dwangsom. Aan patiënten wordt vooraf geen toestemming gevraagd. Dat is volgens de NZa niet wettelijk verplicht, omdat het gaat om gegevens ‘zonder identificeerbare kenmerken’ zoals een naam of burgerservicenummer. Een patiënt kan het delen van zijn of haar gegevens wel voorkomen of stoppen door een privacyverklaring in te vullen.

Hoe zit het met de privacy van patiënten?

De NZa stelt naar eigen zeggen ‘alles in werking’ om de privacy van patiënten te beschermen. Er worden weliswaar gedetailleerde gegevens van individuele patiënten verzameld, zegt de toezichthouder, maar versleuteld en zonder naam. ‘We hebben uiteraard getoetst aan Europese privacyregels, waaraan we voldoen’, schrijft een woordvoerder in een reactie per mail.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt desgevraagd ‘niet zomaar te kunnen oordelen’ over de nieuwe informatieplicht. Daarvoor is onderzoek nodig. Wel wijst een woordvoerder op het feit dat de toezichthouder een publieke organisatie is en dus ‘wettelijke grondslag’ heeft om gezondheidsinformatie te verwerken.

Waarom zijn sommige behandelaren tegen?

Het delen van informatie over het wel een wee van patiënten druist rechtstreeks in tegen het beroepsgeheim dat psychiaters en psychologen hebben, zegt psychiater Groenendijk. ‘Dat is cruciaal voor ons werk. Alles wat je patiënt je toevertrouwt, blijft tussen jou en de patiënt. We worden nu gedwongen dat op te geven.’

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os, die ook lid is van de actiegroep, ziet er het nut bovendien niet van in. ‘De toezichthouder zegt dit te doen om de zorgvraag beter te voorspellen, maar vanuit de wetenschap weten we dat dat heel moeilijk is. Een behandeltraject kan onverwachte wendingen nemen.’

Het invullen van de vragenlijst is een verspilling van de kostbare tijd van behandelaren, vindt Van Os, die zelf ook patiënten behandelt en de vragenlijsten weigert in te vullen. ‘Je bent per patiënt twintig minuten bezig met die onzin. De wachtlijsten worden er alleen maar langer door.’

Misschien wel het belangrijkste bezwaar van de behandelaren is de privacy van patiënten. Die wordt volgens hen ‘ernstig’ geschonden. Als ‘privacybewuste zorgverlener’ vertelt Groenendijk nu zelf aan al haar patiënten welke gegevens ze allemaal moet delen. ‘Ze schrikken zich rot. Iedereen vult dat bezwaarformulier in.’

En nu?

Stop de Benchmark overweegt naar de rechter te stappen als de informatieplicht niet geschrapt wordt. Donderdagmiddag gaat de actiegroep eerst nog in gesprek met de toezichthouder. Van Os: ‘We willen ze behoeden voor een hele dure vergissing.’

Een eerdere poging van verzekeraars om vergelijkbare gegevens over patiënten in de ggz te verzamelen, liep uit op een berisping door de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar dat lag anders, laat een woordvoerder van de privacywaakhond weten. ‘Die organisatie had geen publieke taak, zoals de NZa, dus die had gezondheidsgegevens alleen mogen verwerken met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.’