Behalve in afdalen is Anna Kiesenhofer ook heel goed in wiskunde

Anna Kiesenhofer (AUT) heeft goud gehaald tijdens de wegwedstrijd wielrennen op de Olympische Spelen. Beeld ANP

De verrassende winnares van het olympisch goud bij de wegwedstrijd voor de vrouwen is naar eigen zeggen ‘best goed in afdalen’. Dat onderdeel beheersen wel meer Oostenrijkse sporters en sportsters. Afdalen op de latten, wel te verstaan. Maar op de fiets?

De 30-jarige Anna Kiesenhofer bezorgde Oostenrijk zondag de eerste gouden medaille sinds 2004. Eremetaal op de Zomerspelen, bij de Winterspelen is de score van het land van afdalers, slalommers, schansspringers en andere sneeuwsporten uiteraard imposanter.

Behalve in afdalen is Kiesenhofer ook heel goed in wiskunde. Ze studeerde aan de Technische Universiteit van Wenen, aan die van Cambridge en studeerde af aan die van Catalonië. De amateurwielrenster en wiskundelerares (in Lausanne) weet alles van cijfers, kan alles goed berekenen en versloeg juist in die disciplines de vermeend onklopbare Nederlandse ploeg.

Wielrennen gaat veel over cijfers. Kiesenhofer meet 1.67 meter en weegt 55 kilo. Die cijfers wijzen niet per se op talent voor afdalen, eerder misschien voor klimmen. In 2016 haalt ze, tot deze zondag, haar grootste succes als wielrenster in een race bergop. Met de finish op de Mont-Ventoux wint ze de derde etappe van de Tour Féminin International de l ‘Ardèche.

Een jaartje later rijdt ze, mede dankzij dat resultaat, voor een heuse profploeg: het Belgische Lotto. Het blijft bij dat ene jaar als professional. De studie vraagt veel tijd en als anonymus in het vrouwenpeloton verdient ze geen nieuw contract.

Trainingsbeest

Haar sportcarrière staat niet alleen in het teken van de fiets. Ze loopt goed en ze zwemt. Eerste doet ze aan duatlon en triatlon waarna ze zich naast de studie op de fiets richt. Een van de weinigen die niet helemaal verrast is door wat Kiesenhofer zondag deed, is de nummer vier van die olympische wegwedstrijd, de Belgische Kopecky. Zij was ooit (de Lotto-tijd) ploegmaat en omschrijft de Oostenrijkse als: ‘Een trainingsbeest. Heel eigenzinnig.’

Volgens Kopecky kon Kiesenhofer niet in het peloton rijden. Dat euvel loste ze in Japan op door vrijwel meteen na de start het peloton gedag te zeggen. Niemand in dat peloton die haar echt miste, Kiesenhofer heette een van die vele anonieme deelneemsters te zijn. Door de favoriete Nederlandse ploeg werd ze na een vlucht van 137 kilometer - door allerlei omstandigheden - domweg over het hoofd gezien.

Ook in Oostenrijk was ze tot zondag geen grote naam, hoewel ze in eigen land zeker als een sterk wielrenster gold. Ze werd drie keer Oostenrijks kampioen tijdrijden en won 1 keer de wegwedstrijd om de nationale titel.

Op de olympische wegwedstrijd bereidde ze zich - hoe kan het ook anders - op haast wetenschappelijke wijze voor. Ze testte uitgebreid hoe haar lichaam reageert op inspanningen onder warm/klamme omstandigheden zoals die vermoedelijk in Japan zouden zijn. Ze deelde al die cijfertjes op Twitter. Daaruit: ‘Most striking for me is how much time I spend in the “heat training zone”(>38.5 celsius) during normal rides in cool conditions.’

Een normale (alias anonieme) rit reed Anna Kiesenhofer zondag niet. Opmerkelijk (‘Striking’) was haar prestatie zeer zeker.