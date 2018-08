Begrotingstekort rechtspraak veel groter dan verwacht door mislukt digitaliseringsproject

Interieur van de rechtszaal in het paleis van justitie in Den Haag. Foto anp

Dat bevestigt een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak, na berichtgeving in NRC. Oorzaak zijn de kosten van het digitaliseringsproject KEI (Kwaliteit en Innovatie), dat bovendien niet de beoogde efficiencywinst oplevert. Een andere oorzaak is het afnemende aantal rechtszaken.

Voor KEI was aanvankelijk 7 miljoen euro begroot, maar het project heeft inmiddels al 200 miljoen gekost. KEI had moeten leiden tot een kostenreductie, waarmee de bezuinigingsopdracht van het vorige kabinet zou worden ondervangen. Onder Rutte II moest de rechtspraak ruim 80 miljoen inleveren. Omdat het complexe KEI tijdelijk is stilgelegd, is dat doel niet gehaald.

Trend

Minder rechtszaken leveren ook minder geld op, omdat de rechtspraak door de overheid en betrokken partijen per zaak wordt betaald. De Raad voor de Rechtspraak stelde deze trend al vast in het jaarverslag over 2017. De daling is over de hele linie zichtbaar, maar is het sterkst bij bestuursrecht, belastingzaken en handelszaken. En dat allemaal terwijl veel vaste kosten gelijk blijven.

Door de groei van de economie kunnen mensen gemakkelijker aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Volgens de Raad voor de Rechtspraak weerhouden ook de sterk gestegen griffiekosten veel mensen van een gang naar de rechter.

Vreemde ogen

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft eerder al laten weten een tekort over 2018 bij de rechtspraak niet met een blanco cheque te zullen bijpassen. In 2017 sprong hij bij voor een bedrag van 27 miljoen.

De woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak zegt dat al het mogelijke is gedaan om te bezuinigen, zoals het sluiten van kleinere lokale zittingsplaatsen. De Raad gaat nu een extern bureau naar de begroting laten kijken, in de hoop dat vreemde ogen nog mogelijkheden voor kostenbesparing zien.