Begraven worden in een doodskist van paddenstoelen? ‘Dit gaat heel groot worden’

De 'levende' doodskist, gemaakt van schimmels. Beeld Loop Biotech B.V.

De kist kleurt wit, binnenin zit een laagje mos. Het wit komt van de paddenstoelen waaruit de kist binnen een week tijd is gegroeid. Eenmaal onder de grond composteert het wortelnetwerk van de paddenstoel, mycelium, de kist en overledene binnen 45 dagen. De schimmel zet dode organische stoffen om tot voedingstoffen voor de bodem, giftige stoffen worden opgeruimd.

Tot nog toe werd de zogeheten ‘Living Cocoon’ van het Delftse bedrijf Loop Biotech vooral bij natuurbegrafenissen gebruikt. Dat kan zomaar veranderen nu de kist een positieve beoordeling heeft gekregen van de brancheorganisatie van crematoria, die onder meer op brandtijd en hoeveelheid geproduceerde as testte.

Voedingsbodem

Het was voor uitvaartverzorger Dela aanleiding de paddenstoelkist in de catalogus op te nemen. Het bedrijf stelt op basis van eigen onderzoek dat twee op de vijf Nederlanders duurzaamheid belangrijk vindt bij een uitvaart. ‘Daarom geloven we dat er een voedingsbodem is voor deze kist, zegt Dela-woordvoerder Martijn van de Koolwijk.

Composteren is niet aan de orde wanneer een kist meteen in de verbrandingsoven verdwijnt. Toch prijst Dela het product nadrukkelijk als meest duurzame optie aan. ‘Het klinkt tegenstrijdig dat de schimmels worden verbrand’, zegt Van de Koolwijk. ‘Maar de paddenstoelen moeten een week groeien en een eik of wilg twintig jaar. De voetafdruk is dus kleiner.’

Schuurtje

Schimmels zijn de ultieme ‘recyclers van de natuur’, realiseerde ontwerper Bob Hendrikx zich tijdens zijn studie aan de TU Delft. Na zijn afstuderen betrok hij ‘een schuurtje’ op de campus om te onderzoeken welk product er er met paddenstoelen te maken valt.

Het werden doodskisten, hij kweekte al zo’n 200 exemplaren. ‘Dit gaat heel groot worden’, aldus Hendrikx. ‘We schalen onze ambities en productie op. We bouwen een fabriek en er is buitenlandse interesse.’ Bij zijn bedrijf Loop Biotech werken nu tien mensen, volgende week neemt hij zeven nieuwe medewerkers aan. Via televisieprogramma Dragons’ Den haalde hij een investering van 1 miljoen euro op.

Prijskaartje

Aan de kisten hangt een behoorlijk prijskaartje. Waar een reguliere kist tussen de 200 en 500 euro kost, moet er voor de paddenstoelvariant tussen de 900 en 1.250 euro worden betaald. Nu de kisten aan een opmars bezig zijn, verwacht Hendrikx dat de prijs iets daalt. ‘Vergelijk het met de beginfase van zonnepanelen: ook die kostten veel toen ze in de ontwikkelfase zaten.’