Begin van de dag bewolking, later breekt de zon door

Een hogedrukgebied tussen IJsland en de Britse Eilanden heeft vandaag een zwakke uitloper naar Nederland. Daardoor is het rustig en droog weer, maar een noordelijke wind voert wel wolkenvelden vanaf zee aan. Vanochtend heeft bewolking op veel plaatsen de overhand, ook kan het eerst nog mistig zijn. De mist verdwijnt al snel, waarna vanuit het zuiden geleidelijk de zon doorbreekt. Vooral in het noordwesten kan het echter de hele dag bewolkt blijven. Het wordt 19 tot 21 graden onder de wolken, maar 22 tot lokaal 25 graden bij geregeld zon in het binnenland.

Komende nacht breidt de bewolking zich weer uit, bij minima rond 13 graden. Op een aantal plaatsen vormt zich ook opnieuw mist.

Morgen volgt een herhaling van zetten: de mist verdwijnt en geleidelijk breken de wolkenvelden open, maar de kustprovincies houden kans op wolken en nevel vanaf zee. Het wordt 20 tot 24 graden.

Woensdag heeft de wind een voorkeur voor richtingen tussen noord en oost. Daardoor houden de kustgebieden kans op wolkenvelden vanaf zee, met temperaturen van 20 tot 24 graden. In het oosten en zuidoosten komt de zon er wel bij, waardoor het kwik stijgt naar 25 tot 27 graden.

Donderdag neemt de kans op ­regen- en onweersbuien toe. Aan de oostgrens is nog kans op een zomerse 25 graden.