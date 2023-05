Begenadigd spreker die het van woordvoerder tot minister van Buitenlandse Zaken van China schopte

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (rechts) verwelkomt haar Chinese ambtgenoot Qin Gang op 9 mei in Berlijn. Beeld Getty

Qin Gang lijkt dezer dagen overal te zijn. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, die afgelopen december aantrad, was vorige week in Myanmar, India en Pakistan, en ontmoette daar zijn Russische evenknie Sergei Lavrov. Maandag was hij terug in Beijing, waar hij de Amerikaanse ambassadeur in China ontving. Meteen daarna vloog hij naar Europa, waar hij deze week Duitsland, Frankrijk en Noorwegen bezoekt. Berlijn en Parijs zitten er net op, vrijdag is hij in Oslo.

Als Speedy Gonzalez raast Qin Gang de wereld rond om de boodschap van president Xi Jinping te verspreiden: China staat na drie jaar zerocovidbeleid weer open voor de wereld, maar dan wel op Chinese voorwaarden. Zo wil Beijing de banden met Europa aanhalen en bemiddelen in Oekraïne, maar ook Rusland blijven steunen. Dat Europa overweegt acht Chinese bedrijven te sanctioneren wegens technologieleveringen aan Rusland, leverde in Berlijn een boze reactie van Qin op.

Het is een moeilijke boodschap, vol contradicties, maar daar draait Qin zijn hand niet voor om: de 57-jarige carrièrediplomaat, voormalig ambassadeur in de Verenigde Staten, verdiende jarenlang zijn strepen als woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens talloze persconferenties toonde hij zich een begenadigd spreker, die kritische vragen van journalisten vlijmscherp kon pareren, maar hen evengoed kon vleien en charmeren, naar gelang van de politieke wind van de dag.

Leen Vervaeke is correspondent China voor de Volkskrant. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent België.

Het leidde jarenlang tot discussies in buitenlandse media: was Qin Gang nou een vertegenwoordiger van Wolf Warrior-diplomatie, de assertieve tot agressieve stijl onder Chinese diplomaten, genoemd naar een nationalistische actiefilm? Of was hij net een tegenwicht voor al dat gebrul, dat wereldwijd tot afkeer leidde? Kenners zien hem meer als een vos: behendig en sluw, loyale vertolker van Xi’s wereldbeeld, tegelijk vriend van Rusland én van Oekraïne. En van Europa, zolang het China uitkomt.

Qin Gang werd in 1966 in Tianjin geboren en studeerde aan het Instituut voor Internationale Relaties in Beijing, een bekende kweekvijver van Chinese diplomaten. Hij kreeg in 1988 zijn eerste baan, als lokale assistent voor het Amerikaanse persbureau United Press International, een functie die toen nog door de Chinese overheid werd ingevuld. Hij leerde er hoe buitenlandse media functioneren, wat hem later goed van pas zou komen.

In 1992 trad Qin toe tot het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij werd drie keer naar het Verenigd Koninkrijk uitgezonden, wat hij zelf beschreef als ‘het winnen van de loterij’. Maar hij maakte vooral naam tijdens zijn twee termijnen als woordvoerder, tussen 2005 en 2014. Het was een periode waarin China meer zelfvertrouwen begon te tonen, zeker na de mondiale kredietcrisis. Qin Gang paste bij de steeds nationalistischere tijdgeest, met zijn directe, soms wat arrogante spreekstijl.

Qin werd bekend om zijn gevatte oneliners en vinnige replieken, vaak met verwijzingen naar Chinese klassiekers. Op een vraag naar China’s stijgende defensie-uitgaven antwoordde hij dat het Chinese Volksleger nu eenmaal ‘geen scoutinggroep’ is. Toen de Amerikaanse president Barack Obama een trip door Azië maakte maar daarbij een uitnodiging van China afsloeg, zei hij, zijn schouders ophalend: ‘Ik zou zeggen: China ligt hier en gaat niet weg, of hij nou komt of niet.’

Qins stijl viel in goede aarde in Zhongnanhai – het Chinese equivalent van het Witte Huis – en in 2014 werd hij hoofd van de afdeling protocol, die de buitenlandse reizen van Xi Jinping organiseerde. Het liet hem toe veel tijd door te brengen met Xi, en zijn vertrouwen te winnen. Op de prestigieuze G20-top in Hangzhou hoorden omstanders hoe Xi grapjes maakte met Qin. Hij is een van de laatkomers in Xi’s kleine vertrouwenskring, die vooral in Xi’s vroege carrière in Fujian en Zhejiang werd gevormd.

Qins nauwe band met Xi verklaart allicht waarom hij in 2021 onverwacht tot Chinese ambassadeur in de VS werd benoemd, hoewel hij daar nauwelijks relevante ervaring voor had. Als diplomaat specialiseerde hij zich vooral in Europese zaken. Qin kwam in een gespannen sfeer in Washington aan, en kreeg nauwelijks toegang tot Amerikaanse politici, deels in reactie op de Chinese behandeling van de Amerikaanse ambassadeur in Beijing, die door het zerocovidbeleid bijna nergens welkom was.

Qin deed zijn best om af en toe een verzoenend geluid te laten horen. Hij liet zich fotograferen terwijl hij een Amerikaanse tractor bestuurde of een balletje wierp op een baseballveld. En hij onthield zich van Twitterrellen en samenzweringstheorieën, in tegenstelling tot echte Wolf Warriors. Maar hij kon niet voorkomen dat de Amerikaans-Chinese relatie verder ontspoorde. Hij bleef uiteindelijk slechts zeventien maanden in Washington, dat vooral een springplank bleek naar het ministerschap.

Aan Qin nu de taak om Europa – economisch afhankelijk, maar politiek ver verwijderd van China – van China’s goede wil inzake Oekraïne te overtuigen. Beijing zegt te willen bemiddelen, maar zonder Rusland af te vallen. Dat staat mijlenver van Europa’s visie. Op de persconferentie in Berlijn hield Qin het bij mooie woorden: ‘Als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en als verantwoordelijke grootmacht zal China noch van de zijlijn toekijken terwijl het brandt, noch olie op het vuur gieten.’