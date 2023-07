‘Beeldenstorm’ op Groningse Gasmolecule blijft voorlopig uit

Koningin Beatrix onthult op 16 juni 2009 het kunstwerk De Gasmolecule op de A7 bij Slochteren. Beeld ANP

De toenmalige koningin kwam op 16 juni 2009 naar Groningen vanwege het heuglijke feit dat vijftig jaar eerder het Groningse aardgasveld was ontdekt. Ter ere van het jubileum onthulde ze langs de snelweg A7 een 8 meter hoog monument: de Gasmolecule. Het beeld van kunstenaar Marc Ruygrok – een cadeau van de NAM, Gasunie en GasTerra – representeert het chemisch element CH4, oftewel methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas.

Met de kennis van wat volgde, is het cru dat het gas amper veertien jaar geleden nog iets was om te vieren. De dit jaar afgeronde parlementaire enquête heeft volgens de Provinciale Statenfractie van GroenLinks indringend duidelijk gemaakt dat het gas Groningen weinig goeds heeft gebracht.

‘Nu weten we wel beter’, aldus fractievoorzitter Nadja Siersema. ‘Het hoorde geen feestje te zijn.’ Zij vroeg zich deze week in debat met de Staten daarom af of er nog wel plaats moet zijn voor het monument. ‘Moet het weggehaald worden, in een museum geplaatst, blijven staan?’

Over de auteur

Jurre van den Berg is regioverslaggever van de Volkskrant in het noorden van Nederland en verslaat ontwikkelingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

GroenLinks wil dat het provinciebestuur in gesprek gaat met inwoners over het lot van de Gasmolecule. ‘Als er symbolisch afscheid van genomen moet worden, moet dat wat ons betreft kunnen.’

Niet ‘retoucheren’

Veel bijval krijgt GroenLinks – in de vorige bestuursperiode onderdeel van het college, nu in de oppositie – vooralsnog niet. VVD-fractievoorzitter Erik Jan Bennema sprak van ‘een moderne variant van de Beeldenstorm’. ‘Kunst kan soms prikkelen, kunst mag schuren, het kan iets laten zien wat in andere tijden anders was.’

Zijn partij ziet daarom niks in het ‘retoucheren van het verleden’. Bennema wijst er bovendien op dat even verderop langs dezelfde snelweg in 2019 Het Andere Monument werd onthuld: een grote stalen constructie met een scheur, die herinnert aan de ellende die het gas Groningen bezorgde.

'Het Andere Monument' van Karel Buskes, ook wel de Barst genoemd, moet ook de ellende die de gasboringen in Groningen hebben veroorzaakt onder de aandacht brengen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Bennema vindt Susan Top. de kersverse partijloze gedeputeerde voor Mijnbouw, in zijn kamp. Zij wijst erop dat het pijnlijk, maar ook fascinerend is dat nog niet zo lang geleden het gas als een zegen werd beschouwd. ‘Maar het is wel ook onderdeel van onze geschiedenis, waar we inmiddels heel anders naar kijken.’

Deel van het verhaal

Nieuw is de discussie over het monument niet helemaal. In 2018 opperde een lokale partij in Midden-Groningen al om het beeld te verwijderen, en in 2019 werd het beklad door activisten. Top zegt echter zelf nog niet veel inwoners te hebben gehoord die van het beeld afwillen.

‘Ik kan me voorstellen dat juist omdat de Barst even verderop staat de Gasmolecule ook onderdeel van het verhaal moet blijven. Nog los van alle praktische zaken, want ik denk dat het nogal een klus zou zijn en er nogal wat andere zaken zijn die we voorrang moeten geven.’