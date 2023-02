Beelden van verwoestingen tonen het Turkse leed. ‘Er is geen goed of slecht, zo lang een foto je maar raakt’

In de Turkse stad Antakya buigt een man zich over een dood familielid dat net onder het puin vandaan gehaald is. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Dag Joris, je bent nu een kleine week in het Turkse aardbevingsgebied. Welk beeld is je tot dusver het meest bijgebleven?

‘Toen ik op de dag na aankomst in Antakya ging wandelen, trof ik een paar Turkse mannen die aan het graven waren in de puinzooi. Daar bleken zes leden van een gezin onder te liggen. Even later trokken de mannen hun familieleden een voor een tevoorschijn. Wat me het meest is bijgebleven, is hoe een man zijn eigen dochter in een lijkzak stopte en wegdroeg.’

Hoe ga je als fotograaf in zo’n groot rampgebied te werk?

‘Dat verloopt verbazingwekkend makkelijk, eigenlijk. Binnen een dag had ik een speciale persaccreditatie om te kunnen werken. Politieagenten en militairen laten me ook gewoon mijn werk doen. Iedere ochtend maken we een plan. Als we vervolgens op pad gaan, komen we meestal vanzelf iets interessants tegen.

Reddingswerkers uit Mongolië in Hatay Beeld Joris van Gennip

‘Het is wel chaotisch allemaal. Het is een beetje alsof je op een onbewoond eiland zit. In Antakya waren er geen hotels en was ook vervoer een probleem. De eerste nacht hebben we daar in een auto geslapen, de tweede nacht in een legertent.

‘Later heb ik nog bij mijn schoonmoeder geslapen in Mersin. Mijn vrouw is Turks. Ik wilde haar familie graag ook nog even bezoeken, want zij waren ook getroffen door de aardbeving. Gelukkig is Mersin vrijwel heel gebleven.’

Is het lastig om de foto’s naar Nederland te versturen?

‘De eerste week na de aardbeving werkte hier helemaal niks, heb ik gehoord, maar inmiddels is het goed te doen. Elektriciteit is wel een issue, dus ik moet de batterij van mijn telefoon sparen. Maar gelukkig heb ik wel internet. Als ik van mijn telefoon een hotspot maak, kan ik de foto’s via mijn laptop naar Nederland sturen.’

Hoe reageren mensen daar op journalisten?

‘Ik had wel wat problemen verwacht, maar eigenlijk is iedereen heel warmhartig naar fotografen toe. Iedereen wil laten zien wat hun is overkomen. Ook wanneer ik foto’s maakte van momenten waarop dode mensen onder het puin vandaan gehaald werden, heb ik nooit problemen gehad.

Vernietiging in het aardbevingsgebied van Hatay. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

‘Mensen willen graag laten zien wat er is gebeurd. In het hotel waar Volkskrant-correspondent Rob Vreeken en ik afgelopen week even konden bijkomen, was onze tolk bezig een vrouw te voeden. Ik wist eerst niet wie zij was. Later bleek dat zij vijf dagen onder het puin had gelegen. Ze was half verlamd: haar armen kon ze niet meer gebruiken. Twee vriendinnen die bij haar waren, zeiden meteen dat ik een foto moest maken.’

Zijn er ook momenten waarop je denkt: laat ik nu maar even geen foto nemen?

‘Ja en nee. Ik probeer alles vast te leggen wat er vast te leggen valt. Maar wanneer het nodig is, neem ik wel afstand. Het trauma van mensen is soms zo groot dat zij mij niet eens echt zien. Het is dus meer een persoonlijke beslissing om afstand te nemen dan dat zij mij dat vertellen.

‘Er was bijvoorbeeld een vrouw die haar broer terugvond. Zij bedankte de hulpverleners en maakte de lijkzak van haar broer even open om zijn blouse netjes te leggen. Daarna liep ze weg. Ik heb daarvan vluchtig een foto gemaakt en haar verder met rust gelaten.’

Je hebt ook gefotografeerd tijdens de oorlog in Oekraïne. Wat zijn de verschillen?

‘Het werk lijkt erg op elkaar. Toen we aankwamen in Antakya, normaal gesproken een stad van een miljoen inwoners, was daar niemand meer, maar dat was ik wel gewend. Voor de Volkskrant ben ik drie keer in Oekraïne geweest. Geen stroom, kapotte gebouwen en verlaten plekken vond ik dus wel normaal.

‘Maar deze aardbeving raakt mij ook persoonlijk. Ik heb hier drie tot vier jaar gewoond. In Amsterdam was mijn vrouw de hele dag door nieuws aan het kijken. Om nu wéér het leed van de Turken te laten zien, is voor mij dus ook een persoonlijk verhaal. Turken hebben het nogal zwaar gehad: er is altijd wel wat een ongeluk, terrorisme of politiek gezeur. Nu zijn ze weer getroffen.’

Wanneer is een foto voor jou geslaagd?

‘Ik vergelijk het altijd met kunst. Er is geen goed of slecht, zo lang een foto je maar raakt. Wanneer beelden precies raken, weet ik niet. Als ik tijdens het maken van een foto iets in mezelf voel gebeuren, weet ik dat het goed zit.

‘Op de beelden die ik heb gemaakt van die Turkse vader en grootmoeder die hun kinderen vinden, werd veel gereageerd. Dat activeerden mensen om iets te gaan doen. Op dat moment is een foto meer dan een mooi plaatje: het zet aan tot actie en hulp.’