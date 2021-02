Beelden van verdwenen Arabische prinses opgedoken, opgesloten in een villa

Screenshot uit een eerdere video van prinses Latifa, de dochter van de heerser van Dubai, waarin ze vertelt over een eerdere poging om aan haar vader te ontkomen. Beeld AP

Het is ‘al een hele tijd geleden’ sinds haar vrienden het contact met prinses Latifa bint Mohammed al Maktoum (35) weer zijn kwijtgeraakt, en daarom hebben zij de video’s, die de jonge vrouw stiekem op het toilet voor hen heeft opgenomen, vrijgegeven en vragen zij de Verenigde Naties om in te grijpen.

In februari 2018 probeerde de vrijgevochten Latifa op James Bond-achtige wijze uit Dubai te ontsnappen. Een voormalige agent van de Franse inlichtingendiensten, Hervé Jaubert, zou haar hebben geholpen om samen met een vriendin op zijn luxe jacht weg te komen. Na een kleine week werd de zeilboot voor de kust van India echter onderschept door de Indiase kustwacht. Volgens Jaubert hebben commando’s de bemanning van zijn schip overmeesterd, en werd Latifa schreeuwend en schoppend afgevoerd – terug naar haar gouden kooi. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen.

Wereldnieuws

De ontvoering van Latifa werd wereldnieuws, ook omdat zij van tevoren een videoboodschap had opgenomen, die na haar mislukte ontsnappingspoging werd gepubliceerd. Hierin vertelt ze dat zij op 16-jarige leeftijd al had geprobeerd om te vluchten, en daarna drie jaar was vastgezet en gemarteld. ‘Als jullie deze video zien, is dat niet goed. Dan ben ik ofwel dood, of verkeer ik in een heel, heel slechte situatie’, zei de prinses in haar video-opname.

Enkele maanden later kwamen de Verenigde Arabische Emiraten met foto’s waaruit moest blijken dat prinses Latifa gezond en wel thuis, bij haar familie was. De autoriteiten waren ‘diep getroffen’ door alle speculaties over het lot van de prinses, die volgens de verklaringen door haar familie werd ‘aanbeden’. Op de foto’s was Latifa thuis te zien in gezelschap van Mary Robinson, oud-president van Ierland en voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, die door de familie was uitgenodigd om naar Dubai te komen.

Dezelfde Mary Robinson zegt nu dat zij ‘vreselijk misleid’ is door de familie van de prinses, en heeft zich aangesloten bij de internationale campagne om haar toestand en verblijfplaats vast te stellen. ‘Ik maak me grote zorgen over Latifa. Er is tijd voorbij gegaan, en ik denk dat het onderzocht moet worden.’

Prinses Latifa en Mary Robinson, oud-president van Ierland en voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Beeld AP

‘Ik zit in een villa’, zegt Latifa in een video, ‘ik word gegijzeld, en de villa is een gevangenis. Ik neem dit op in de wc omdat dat de enige ruimte is met een deur die ik op slot kan doen.’ Volgens de BBC heeft de prinses een paar maanden lang filmpjes opgenomen met een telefoon die haar ongeveer een jaar na haar mislukte vlucht was gegeven. Hierin vertelt ze hoe zij op het jacht door commando’s werd gedrogeerd en toen meegenomen naar Dubai, en dat zij wordt vastgehouden in een villa met tralies voor de ramen en politie voor de deur. Deze filmpjes stuurde zij naar haar vrienden, maar toen deze lange tijd niets meer van Latifa hoorden, gingen ze ermee naar de BBC.

Intimideren

Latifa’s vader, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum is een van de rijkste staatshoofden ter wereld, de heerser van Dubai en de vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten. Anderhalf jaar geleden werd hij ook al in verlegenheid gebracht toen zijn vrouw Haya Bint al-Hoessein naar Groot-Brittannië vluchtte en daar asiel aanvroeg. Zij zou bang zijn geworden na het ontdekken van nieuwe feiten over Latifa’s verdwijning. Een Britse rechter oordeelde vorig jaar dat sjeik Mohammed had getracht zijn ex-vrouw te intimideren, en dat hij de ontvoering van Latifa in 2002 en 2018, en die van haar oudere zus Shamsa, toen deze in 2000 ook al probeerde te ontsnappen, had georkestreerd.