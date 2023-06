Beelden tonen Wagnerbaas Prigozjin in Rostov - Wagnerbaas: ‘Strijders zijn Rusland binnengetrokken, Russische helikopter neergehaald’

Er zijn beelden opgedoken van Jevgeni Prigozjin in de Russische stad Rostov aan de Don. De beelden zijn een extra bewijs dat de Wagner-troepen massaal aanwezig zijn in de stad waar ook het hoofdkwartier van de Russische legerleiding van de zuidelijke divisie is gevestigd. Op eerdere beelden was te zien dat het hoofdkantoor van deze zuidelijke divisie is omsingeld door troepen. Zover valt na te gaan zijn er geen gevechten gaande in Rostov. Eerder vannacht kondigde Prigozjin aan dat hij de aanval wilde inzetten op de legerleiding in Rostov. Op de beelde is Prigozjin is in gesprek met één van de legerleiders.

Xander van Uffelen