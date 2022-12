Beek bouwt een duurzaam en gasloos woonwagenkamp: ‘Eindelijk een eigen douche, wat een luxe’

Het ‘uitsterfbeleid’ is taboe verklaard, maar toch doen veel gemeenten nog weinig aan de huisvesting van woonwagenbewoners. Het Limburgse Beek onderscheidt zich met de bouw van een splinternieuw kamp voor de Sinti. ‘Deze groep wordt nog steeds gestigmatiseerd en gecriminaliseerd.’

Reinoud Weiss (64) heeft weleens tijdelijk in een stenen huis gewoond. ‘Ik kan dat echt niet: de muren komen op me af’, zegt hij in een traditionele Sinti-woonwagen in het Zuid-Limburgse dorp Beek. ‘Leven in een woonwagen zit in onze cultuur ingebakken.’

Het is een combinatie van gezelligheid, saamhorigheid en zorgzaamheid, voegt Katinka Steinbach (62) daaraan toe. ‘Sinti-bewoners op een woonwagenkamp letten op elkaar en zorgen voor elkaar’, verklaart ze. ‘Iedereen heeft het de laatste jaren opeens over mantelzorg in Nederland. Dat kennen wij al decennialang. Grootouders willen uiteindelijk hun ogen op het kamp sluiten.’

Het Sinti-kampje tegenover de begraafplaats in Beek – achttien bewoners in zes woonwagens – was echter sterk verouderd en verkrot. Daarom heeft woningcorporatie ZOwonen samen met de gemeente Beek een herstructureringsplan gemaakt voor een nieuw, energiezuinig en gasloos woonwagenkamp. De werkzaamheden zijn enkele maanden geleden begonnen, maar liggen nu stil in afwachting van een onderzoek naar een mogelijke bodemverontreiniging.

Het is de bedoeling dat de Sinti-gemeenschap in Beek in het eerste kwartaal van volgend jaar de beschikking krijgt over acht nieuwe huur-woonwagens met zonnepanelen en een warmtepomp. Daarnaast is een negende standplaats bestemd voor de zeventig jaar oude woonwagen van waaruit Stichting Kleeza streeft de cultuur van de Sinti levend te houden.

Sinds 2015 is het een taak van corporaties om ook in de huisvesting van woonwagenbewoners te voorzien. ‘Wij zien het tevens als onze taak om het cultureel erfgoed van deze doelgroep in stand te houden’, zegt ZOwonen-bestuurder Janine Godderij. ‘Net als bij de bouw van nieuwe ‘gewone’ woningen hebben we bij de herinrichting van het woonwagenkamp dus gekozen voor een energiezuinige aanpak zonder gasaansluiting.’

Eerder deze eeuw voerden gemeenten jarenlang een ‘uitsterfbeleid’: steeds minder standplaatsen voor woonwagens, bewoners moesten maar naar gewone woonhuizen verhuizen. In 2014 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens echter dat de eigen cultuur van woonwagenbewoners gerespecteerd moet worden en dat overheden verplicht zijn om die levensstijl te faciliteren.

Eind 2014 uitte ook het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens scherpe kritiek op het uitsterfbeleid. Het verklaarde zelfs dat gemeenten en woningcorporaties zich discriminerend gedragen jegens ‘een etnische groep die zich onderscheidt vanwege hun cultuur’.

Waarborgen culturele identiteit

Woonwagenbewoners klaagden bij de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen over het tekort aan standplaatsen, voor henzelf en hun kinderen. Die riep de overheid in 2017 in een kritisch rapport op de fundamentele rechten van woonwagenbewoners te respecteren.

Al die kritiek leidde ertoe dat toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in 2018 een nieuw beleidsplan voor gemeenten lanceerde over het waarborgen van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Maar vorig jaar constateerde ombudsman Van Zutphen dat veel gemeenten daarmee nog steeds geen haast maken en onvoldoende standplaatsen voor woonwagenbewoners realiseren.

Dat geldt niet voor de gemeente Beek, waar al enkele jaren geleden de eerste plannen voor een herstructurering van het kamp werden gemaakt. Maar corporatiebestuurder Godderij herkent dat beeld van ‘uitstel, wegkijken en afschuiven’ op veel andere plekken in het land. ‘Het leidt tot schrijnende situaties. Veel woonwagens zijn verrot, maar de bewoners – die zelf geen geld hebben voor renovatie of vervanging – worden aan hun lot overgelaten’, zegt ze. ‘Het is de taak van gemeenten en corporaties om ook woonwagenbewoners fatsoenlijke huisvesting te bieden. In veel gemeenten wordt deze doelgroep echter nog steeds gestigmatiseerd en gecriminaliseerd.’

Dat merkte ZOwonen ook toen de corporatie de woonwagenbewoners uit Beek vlak voor de verbouwing medio september wilde onderbrengen op een vakantiepark in Brunssum. Met parkeigenaar Europarcs was al een overeenkomst gesloten, betalingen waren al gedaan. Maar de gemeente Brunssum gaf op het allerlaatste moment geen toestemming voor de tijdelijke huisvesting.

Stigma van crimineel

‘In het verleden hebben op het park onder andere prostitutie, permanente bewoning en criminele activiteiten plaatsgevonden’, verklaarde de gemeente aan dagblad de Limburger. ‘We zijn daarom gestart met een verbetertraject waardoor wij permanente bewoning – daaronder verstaan wij bewoning langer dan drie maanden – niet kunnen toestaan.’

Katinka Steinbach ontvangt een filterzakje van een meisje uit een andere wagen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

ZOwonen spande nog een kort geding aan, maar tevergeefs. ‘Ik vind het triest om te moeten constateren dat de Sinti niet welkom zijn in Brunssum. Daarmee krijgen ze opnieuw het stigma van crimineel opgeplakt’, meent Godderij. Het gevolg is dat de groep van acht gezinnen moest worden gescheiden: een deel bivakkeert nu in tijdelijke chalets op het parkeerterrein van de begraafplaats, waar ook de historische woonwagen van Stichting Kleeza staat geparkeerd. Anderen zijn in huizen of bij families ondergebracht.

‘De scheiding van de families is vooral zwaar voor de oudjes’, zegt woonwagenbewoner Reinoud Weiss, die ook het woord voert namens Stichting Kleeza. ‘We voelen ons opnieuw gediscrimineerd.’ Medebewoner Katinka Steinbach, die noodgedwongen samenwoont met een dochter en haar vijf kinderen: ‘Je vecht voor respect en probeert langzaam geaccepteerd te worden, en dan komt zo’n afwijzing. Ik probeer mijn kinderen juist de boodschap mee te geven: discrimineer niemand, laat iedereen in zijn waarde. Toch stuiten we elke dag weer op discriminatie.’

Tekort van drieduizend standplaatsen

Nederland telt naar schatting 50 duizend woonwagenbewoners, die bestaan uit Sinti en Roma (twee etnische groepen, die oorspronkelijk uit het buitenland komen) en nakomelingen van Nederlanders die ooit met een reizend beroep in hun onderhoud voorzagen (zoals scharenslijpers, venters en seizoenarbeiders). Deze laatste groep wordt daarom ook wel aangeduid als ‘reizigers’ en omvat het leeuwendeel van de woonwagenbewoners.

Precieze aantallen zijn echter lastig te geven, omdat ook veel mensen die zich woonwagenbewoner voelen in de loop der jaren, al dan niet gedwongen, in een gewoon huis zijn gaan wonen. Nederland telt zo’n 1.150 woonwagencentra (met in totaal bijna negenduizend standplaatsen) in 370 gemeenten. Het tekort aan standplaatsen wordt geschat op circa drieduizend.

‘Wij hebben geluk gehad en zijn blij met de voortvarende aanpak in Beek’, zegt Weiss, terwijl hij in de ouderwets aangeklede Kleeza-woonwagen een flinke punt uit de Limburgse kersenvlaai serveert. ‘Het oude kamp stond na elke regenbui onder water. Straks zitten we warm en droog in onze nieuwe, duurzame woonwagens. Ik hoop dat dit een voorbeeld mag zijn voor andere gemeenten.’

Steinbach kan bijna niet wachten tot het zover is. Op het oude kamp waren douche en wc nog buiten. ‘Dan liep je met je handdoek buiten over het terrein, net als op de camping. Nu krijgen we allemaal een eigen douche. Wat een luxe.’