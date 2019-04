Bedrijvenlobby tegen klimaatbeleid op volle toeren: ‘Kloppen alle cijfers wel?’

Goedemiddag,

Pas toch op met dat miljarden kostende klimaatbeleid, waarschuwt het Nederlandse bedrijfsleven minister Wiebes: er kon weleens heel weinig van de onderliggende cijfers kloppen.

Iets minder duur waren de naamsveranderingen die het kabinet op verschillende ministeries doorvoerde. Maar was het omdraaien van ‘Veiligheid’ en 'Justitie’ echt 2 miljoen waard?

LOBBY VAN DE DAG

Motie van wantrouwen richting PBL

Het kon best eens zijn dat er niets klopt van de cijfers waar Nederland haar klimaatbeleid op stoelt. Een brief met die verontrustende boodschap, verzonden door VNO-NCW en MKB-Nederland, plofte vandaag op de mat bij minister Wiebes van Economische Zaken. Volgens de lobbyclubs van het bedrijfsleven is er veel af te dingen op het werk van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de klimaatkosten veel te laag zou inschatten.

Wordt het klimaatbeleid voor zowel huishoudens als ondernemers inderdaad veel duurder dan gedacht, dan brokkelt het toch al broze draagvlak nog veel verder af, waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland. En dan komt er niets terecht van die glorieuze transitie naar een schonere wereld. Dat is toch niet wat u wilt, excellentie?

En passant pleiten de organisaties nogmaals tegen een CO2-heffing, die een desastreuze uitwerking zou hebben op de economie. Wat betreft die heffing: mogelijk wordt de soep niet héél heet geheten. Volgens De Nieuws BV meldde Wiebes zich al op de ochtend na de aankondiging van de heffing in de Malietoren, waar hij de industrie zou hebben verteld dat er geen ‘platte heffing’ komt, oftewel een algemene heffing per uitgestoten ton CO2.

Het kabinet gaat niet in gesprek met de oppositie over de klimaatplannen, maar wel met het grote bedrijfsleven.



Dit is de dividendbelasting all over again. Welke contacten zijn er achter de schermen geweest met grote industrieën en hun lobbyclub over de CO2-belasting? Jesse Klaver

Onduidelijk is wat die drie weken oude woorden nog waard zijn; in ieder geval sluiten ze naadloos aan op het bericht in het FD dat de heffing eerder een wat scherpere versie van de afgeschoten bonus-malusregeling wordt.

NIEUWS VAN DE DAG

Omdraaien woorden kost miljoenen

Dat het ministerie van Veiligheid en Justitie zou veranderen in Justitie en Veiligheid, was voor de start van van Rutte-III een vanzelfsprekendheid voor D66. Veiligheid, oordeelden juristen binnen de partij, hoort voort te komen uit justitie. ‘En niet andersom. Punt.’ Bovendien: hoeveel kon zo’n omdraaiing nou werkelijk kosten?

Het antwoord: ruim twee miljoen euro, blijkt uit gegevens over deze en andere (naams)veranderingen van ministeries die de Volkskrant opvroeg. In totaal gaat het naar schatting om een kleine 32 miljoen euro. Het leeuwendeel van de kosten – zo’n 26,3 miljoen euro – komt voor rekening van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat ministerie werd in 2017 heropgericht - even wat anders dan een omdraaiing.

Naar schatting wordt 90 procent van de 2 miljoen voor Justitie en Veiligheid opgeslokt door de ict. Mailadressen die eindigen op ‘@minvenj.nl’ worden vervangen door ‘@minjenv.nl’, en die wijziging werkt in vele computersystemen door. Andere kostenposten: nieuwe stickers op busjes voor gevangenentransport (13.650 euro), een nieuw sjabloon voor het briefpapier (3.200 euro), de app van het ministerie aanpassen (2.400 euro).

In het vragenuur kon SP-Kamerlid Van Raak zijn lach niet inhouden. ‘Gênant’, zei hij over de kosten. Minister Grapperhaus haalde zijn schouders op. ‘Het veranderen van de naam van een ministerie is iets van alle tijden.’

FORMEREN IN DE PROVINCIES

FvD valt buiten ‘heel rommelige’ boot

De fractie van Forum in Noord-Holland in gelukkiger tijden. Beeld ANP

‘De VVD in Noord-Holland heeft nu haar ware aard getoond.’

Aldus een boze Henk Otten, na het bericht dat zijn Forum voor Democratie waarschijnlijk niet mag meeregeren in Noord-Holland. Volgens informateur Hans Smits, door FvD zelf naar voren geschoven, zijn de verschillen met de rest te groot, met als grootste struikelblok het klimaat. ‘De standpunten hierover verschillen fundamenteel.’

De @VVD in #NoordHolland heeft nu haar ware aard getoond. #VVD gaat voor een #Klimaatcoalitie met #GroenLinks is niet bereid tot samenwerking met #FVD, de grootste partij van Noord-Holland. https://t.co/59bJtgNtE1 Henk Otten

Zie je wel, zeggen FvD’ers: VVD is net GroenLinks. Dat laat de regionale VVD-leider zich niet aanwrijven: volgens Cees Loggen is het woord ‘klimaat’ in het 'heel rommelige’ gesprek met voormalig Schiphol-baas Smits niet eens gevallen. De VVD is ‘ook kritisch op zonneweides en windmolens’, zegt Loggen, die dus best had willen praten.

Welke partij dan de deur heeft dichtgegooid? ‘Misschien Forum zelf wel.’

EN DAN DIT NOG

50Plus wikt en weegt klimaatwet

‘De twijfel is bij ons steeds groter geworden', zei Henk Krol in de Volkskrant van vandaag over de klimaatwet. In de Tweede Kamer was zijn 50Plus nog een van de indieners van de wet, maar na het ‘heel duidelijke’ signaal van de kiezer bij de verkiezingen - lees: de enorme winst van Forum - is de partij hevig aan het twijfelen geslagen.

Een overleg met de 50Plussers in de Eerste Kamer gaf vanochtend nog geen uitsluitsel: volgens senator Jan Nagel beslist zijn tweekoppige fractie pas na de behandeling van de klimaatwet of ze het eigen voorstel steunt.

Koperen duo verdedigt bejaarde wet

Twaalf en een half jaar geleden verbonden SGP’er Kees van der Staaij en LPF’er Mat Herben zich met elkaar. Samen dienden zij een wet in die zou regelen dat Europese verdragen voortaan met een tweederde meerderheid door beide Kamers moesten worden goedgekeurd. Vandaag verdedigde Van der Staaij hun ‘koperen’ wet in een debat in de Eerste Kamer. Daarbij bijgestaan door Herben, die een dagje Haagse herinneringen kwam ophalen.

Voor de stemming moet Herben nog één keer naar het Binnenhof komen: die is uitgesteld tot volgende week.

Straks stemt de senaat. Mat Herben, terug voor een dagje, en de SGP (fractievoorzitter Schalk) hebben er weinig hoop op. pic.twitter.com/cEDzIJvB8k Rik Rutten

