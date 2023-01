Bedrijvenlobby in Brussel knaagt aan regels voor duurzaam ondernemen: ‘Waarom? Wat is jullie probleem ermee?’

De branden in het Braziliaanse Amazonegebied worden vooral illegaal aangestoken door boeren. Beeld AFP

Het lijkt misschien een veilige omgeving want het is een VVD-minister, Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die de conferentie over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) heeft georganiseerd in Den Haag. Maar de vragen die Ingrid Thijssen, aanvoerder van bedrijvenclub VNO-NCW, maandag gesteld krijgt zijn een stuk scherper dan de vriendelijke voorzetjes die ze afgelopen weken op radio en tv mocht inkoppen.

‘Waarom’, vraagt moderator Ikenna Azuike, ‘bent u zo’n weerspannige stem in het debat? Jullie houden de wet tegen. Waarom? Wat is jullie probleem ermee?’

Thijssen antwoordt net als de afgelopen weken weer dat de nieuwe regels aan Brussel moeten worden overgelaten, om te voorkomen dat we een lappendeken van wetgeving krijgen. En dat er een gelijk speelveld moet komen. En dat de nieuwe wet impact moet hebben, door meer samenwerking te stimuleren.

‘Maar veel bedrijven willen dit toch?’, vraagt Azuike. ‘Waarom de weerzin?’

Wij zijn echt ook voorstander van een nieuwe wet, zegt Thijssen. ‘Maar er zijn veel koplopers die onze twijfels delen. Ze komen er alleen niet openlijk voor uit, want dat is niet goed voor hun reputatie. Net als het niet goed is voor mijn reputatie.’

Hoofdrolspelers

Schreinemacher heeft deze middag nogal wat hoofdrolspelers verzameld voor een inhoudelijke discussie over de nieuwe verplichtingen waarmee Nederland en Europa bedrijven verantwoordelijk willen maken voor hun toeleveringsketen. Daarover is de afgelopen maanden veel te doen geweest, constateert de minister in haar welkomstwoord. ‘En terecht, want dit onderwerp doet ertoe. Ketentransparantie moet altijd de norm zijn, niet de uitzondering.’

Voor een volle zaal met vertegenwoordigers van ngo’s en bedrijven – de zorgen en zenuwen zijn hoog opgelopen – heeft zij naast Thijssen onder meer Didier Reynders te gast, de Eurocommissaris die de Europese conceptrichtlijn heeft gelanceerd, en Lara Wolters, de Europarlementariër die moet proberen een meerderheid van het Europees Parlement achter een tekst te krijgen die recht doet aan haar initiatief. Ook is er een Duitse gezant die vertelt over de Duitse wet, die nu drie weken van kracht is.

Daarmee komt, meer dan tot dusver, ook de Europese component van het debat in beeld.

Is het gevaar niet, vraagt Azuike aan Thijssen, dat het verschuiven naar Brussel er uiteindelijk in resulteert dat de lat lager wordt gelegd? ‘Nee, als we een Europese richtlijn hebben, zal de lat hoger liggen’, verzekert Thijssen.

Knabbelen aan richtlijn

Maar dat is de vraag, zo blijkt maandag.

Want er wordt aan alle kanten aan de richtlijn geknabbeld. ‘Het is een stuk lastiger dan anderhalf jaar geleden’, zegt Wolters. ‘We strijden tegen een overmacht.’

Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers in de Rana Plaza-kledingfabriek, 2013. Beeld Zakir Hossain Chowdhury / Nur / Getty

Toen ze anderhalf jaar geleden begonnen, was er sprake van momentum, zegt ze. De ramp met Rana Plaza in Bangladesh in 2013 waarbij 1.134 textielarbeiders omkwamen, was nog steeds een schrikbeeld. Er waren beelden op tv van de Amazone die werd platgebrand, het besef dat er iets moet veranderen werd breed gedragen en – met de mond – breed beleden. ‘Maar sindsdien zijn de bedrijven wakker geworden.’

En dus, zo is te horen in de wandelgangen van de conferentie, zijn er nu drie formele en vijf informele commissies in het Europees Parlement die iets gaan vinden van de richtlijn, waar Wolters die anderhalf jaar geleden in relatieve vrijheid in progressieve richting kon sturen. Rechtse parlementariërs, zoals de christen-democraten en een deel van de liberalen, staan onder grote druk van Business Europe, de overkoepelende bedrijvenlobby, om de richtlijn af te zwakken. Zodat die alleen voor grote bedrijven gaat gelden, en maar voor een klein stukje van de keten, en bijvoorbeeld niet voor financiële bedrijven. En, zo schrijft de lobby, het belangrijkste: ‘Volledige harmonisatie’. Dat betekent dat de lidstaten straks niet strenger zouden mogen zijn dan Brussel.

Ook VNO-NCW is lid van Business Europe. Misschien is dat het uiteindelijke antwoord op alle vragen van Azuike.