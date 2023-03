Bedrijven tonen nauwelijks animo om stroomvraag flexibeler te maken, net blijft verstopt

Transformator bij Emmen helpt stroom van nabijgelegen zonneparken op het hoogspanningsnet brengen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het idee om meer stroom te verbruiken als er genoeg ruimte op het net is, en de productie juist te temperen op momenten van krapte, komt niet van de grond. Deze belangrijke troef in de strijd tegen het overvolle stroomnet, blijkt vooralsnog nauwelijks iets te op te leveren, constateert netbeheerder Enexis, dat dinsdag zijn jaarverslag presenteerde.

‘Als we klanten actief benaderen, merken we dat ze eigenlijk niet willen’, zegt financiële topvrouw Mariëlle Vogt. Bijna geen enkele afnemer heeft toegezegd tegen betaling minder elektriciteit te gebruiken op momenten dat het stroomnet vol is.

Koeling even wat harder

Het idee achter deze vorm van ‘congestiemanagement’ is dat een bedrijf bijvoorbeeld op zondagochtend, als het hard waait en de zon schijnt en er dus veel elektriciteit beschikbaar is, de koeling tijdelijk even wat harder laat draaien. Vogt: ‘Bedrijven vinden dit ingewikkeld, ze zijn niet gewend zo te werken. Ze denken: moeten we nu een persoon aannemen die dit gaat regelen?’

Mariëlle Vogt, cfo Enexis Beeld Enexis

Het flexibeler maken van de vraag wordt gezien als een van de oplossingen om de problemen op het stroomnet te verlichten. Boven op de 2 gigawatt aan extra stroomkabels en transformatoren moet 1 gigawatt vermogen worden gewonnen uit het efficiënter gebruik van het stroomnet. Door al dan niet tegen betaling bedrijven over te halen hun stroomverbruik te verschuiven naar momenten dat er nog wel genoeg capaciteit is, zouden meer ondernemingen en huishoudens een aansluiting kunnen krijgen.

Dit lukt nu onvoldoende. ‘Bedrijven zeggen in eerste instantie dat wij het moeten oplossen’, stelt ceo Evert den Boer van Enexis vast. ‘Wij doen wat we kunnen, maar we kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Daarom doen we opnieuw een oproep aan bedrijven om hun elektriciteitsvraag flexibeler te maken. Anders lukt het niet.’

Jaren wachten het ‘nieuwe normaal’

De problemen op het overvolle stroomnet zullen sowieso niet op korte termijn overwonnen worden, zegt Den Boer. De huidige situatie waarbij grote bedrijven soms jaren moeten wachten op een nieuwe aansluiting, is volgens hem het ‘nieuwe normaal’.

‘We hebben het afgelopen jaar ruim 1 miljard geïnvesteerd in het netwerk. En komend jaar zal dat groeien tot 1,3 miljard, bijna 30 procent meer’, aldus Den Boer. ‘Daarmee zitten we aan de grens.’

Evert den Boer, ceo Enexis. Beeld Enexis

Enexis, dat onder meer het stroomnet beheert in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, heeft drie miljoen klanten. Ceo Den Boer zag de energietransitie het afgelopen jaar ‘enorm versnellen’. Met name de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen die de inval tot gevolg had, hebben de elektrificatie een impuls gegeven. Zo zag Enexis het aantal aanvragen voor een zwaardere aansluiting bij huishoudens met ruim 60 procent stijgen. Toen de gasprijs tot recordhoogte steeg, wilden meer en meer Nederlanders een laadpaal, elektrische kookplaat en zonnepanelen.

Grens bereikt

Ook de industrie is massaal aan het elektrificeren. Ondanks de miljardeninvesteringen en uitbreidingen van het bestaande stroomnet zegt Enexis het aantal aanvragen niet te kunnen bolwerken. De netbeheerder lag op koers om het Klimaatakkoord voor 2030 te halen. Maar toen scherpten Den Haag en Europa de doelen aan en barstte de oorlog in Oekraïne uit. Den Boer: ‘De tijd die we in ons hoofd hadden, is daarmee geminimaliseerd. We zijn tegen een grens aangelopen.’

Voor het eerst kregen ook afnemers van elektriciteit te maken met schaarste. Eerder waren het vooral aanbieders van zonnestroom. Vogt: ‘We waren gewend dat we altijd energie kunnen afnemen. Dat is niet meer zo.’

Enexis zegt te worden gehinderd door een tekort aan personeel en materieel. Ook lange procedures remmen de voortgang. Daarnaast kampt ook dit bedrijf met stikstofproblemen.

Een deel van de problemen probeert de netbeheerder te ondervangen door langjarige contracten met aannemers af te sluiten voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Ook heeft het dankzij de verkoop van een bedrijfsonderdeel geld vrij weten te spelen voor onder meer de inkoop van een groot aantal transformatoren, die de komende jaren nodig zijn.

Den Boer benadrukt dat het niet alleen kommer en kwel is. Stroomuitval is nog altijd tot een minimum beperkt en het is afgelopen jaar gelukt de groei van 25 procent van het aantal zonnepanelen op te vangen. Den Boer: ‘Er gaat dus ook veel goed.’