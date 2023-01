Bedrijven delen maaltijden uit in steeds armer Paramaribo: ‘Ik zie vaak mensonterende toestanden’

De maaltijdverstrekking door het bedrijf gokbedrijf Suribet op het Kerkplein in Paramaribo begon in coronatijd, maar is daarna blijven bestaan. Beeld Julius Schrank/VK

In diepe slaap lijken ze, de mannen in smoezelige kleding die rond het middaguur op de bankjes liggen op het Kerkplein, in de schaduw van de bosamandelbomen. Maar als even later een rode Toyota voor de witgepleisterde Centrumkerk parkeert, staan zij op slag op om een rij te vormen bij de achterbak van de wagen. Uit de omliggende straten haasten wat mannen – en een enkele vrouw – zich om zich aan te sluiten.

Een voor een krijgen de wachtenden van Nicole van Varsseveld (33) en haar kompaan Sanjay Paragh een doos aangereikt met daarin een complete, nog dampend warme maaltijd. Deze middag schaft de pot gebakken witvis met Chinese kaisoi-groenten en rijst.

Onder hen zijn verslaafde daklozen, zoals de 37-jarige cocaïnegebruiker Romeo, een blauw jack om zijn dunne lijf, die de maaltijdbox meteen opent om hem ter plekke, zichtbaar met smaak te verorberen. ‘Zij helpen ons elke dag’, zegt Romeo. ‘Zij laten ons niet in de steek, ook niet als wij ons ongemanierd gedragen. Op deze mensen kun je bouwen.’ Ook een gezond ogende 56-jarige klusjesman, die wel een dak boven zijn hoofd heeft, komt er een maaltijd halen. Met de huidige prijzen in de winkels zegt hij niet meer te kunnen rondkomen.

Ze doen dit al ruim twee jaar lang elke dag, vertelt Van Varsseveld met een brede glimlach. Omdat het volgens haar broodnodig is. ‘Veel mensen in Suriname hebben nu wel andere dingen aan hun hoofd dan de slavernij-excuses die Nederland heeft gemaakt’, zegt ze. ‘Als je honger hebt, dan boeien die je niet zo.’

Haar lange, donkere haar is zorgvuldig gekapt, haar blik is warm en open onder haar strak getekende wenkbrauwen. Van Varsseveld is hoofd van de marketingafdeling van het Surinaamse gokbedrijf Suribet, dat onderdeel is van de bedrijvengroep Yokohama. In die functie is ze een van de drijvende krachten achter de verstrekking van tweehonderd maaltijden per dag aan mensen in Paramaribo die zich niet kunnen redden.

Yokohama ondersteunt ook nog op een andere manier zo’n honderd kwetsbare alleenstaanden en gezinnen. Voor hen betaalt het bedrijf bijvoorbeeld de schamele huur of de ziektekosten. Van Varsseveld en haar collega’s brengen deze mensen elke maand het benodigde geld. Contant, veel van hen hebben geen bankrekening. Zo houden zij ook in de gaten of deze mensen nog wat extra’s nodig hebben.

Meer dan alleen daklozen

Het is aan de uitbraak van corona te danken dat een bedrijvengroep die onder meer met gokken haar geld verdient een voedsel- en ondersteuningsprogramma opzet voor minderbedeelden. Toen in maart 2020 de eerste lockdown inging, wilde de leiding van het Tropicana Casino – ook onderdeel van Yokohama – het al ingekochte voedsel niet weggooien.

Laat onze keukenmedewerkers gewoon doorgaan met koken, was het idee, dan kijken we wel aan wie we die maaltijden verstrekken. Zo begon het uitdelen aan het groeiende aantal armen in Paramaribo die zich geen dagelijkse maaltijd meer kunnen permitteren.

De armoede in Suriname neemt hand over hand toe, onder meer door de torenhoge inflatie. Op straat in Paramaribo leven veel daklozen.

De tienkoppige marketingafdeling van Suribet onder leiding van Van Varsseveld nam de organisatie op zich. Al gauw zagen ze dat de behoefte aan maaltijden bij meer mensen bestond dan alleen bij daklozen. Omdat de nood zo hoog was, besloten ze er mee door te gaan, ook toen het casino weer openging.

‘We doen het met plezier’, vertelt kok Agnes Kertodikromo, die elke ochtend om 5 uur ’s ochtends in de keuken van Tropicana begint met de bereiding van het eten. De doelgroep waardeert vooral typisch Surinaamse maaltijden, zoals heri heri en gebakken vis, terwijl de casinobezoekers vaker enthousiast zijn over bijvoorbeeld een Italiaans pastagerecht.

Ook Van Varsseveld is blij dat haar werkgever haar de tijd geeft om zich om haar minder welvarende stadsgenoten te bekommeren. In de marketing is ze geschoold, maar als tiener al was ze actief op het sociale vlak, vertelt ze, ook heeft ze enige tijd in de zorg gewerkt. Als ze op pad is om mensen te helpen merkt ze: dit is echt iets voor mij. ‘En we kunnen nu niet meer stoppen’, zegt ze. ‘Deze mensen rekenen op ons.’ Bovendien heeft ze met velen een warme band opgebouwd. Vooral voor sommige kinderen heeft ze een zwak, ze koopt voor hen kadootjes van haar eigen geld.

De 11-elfjarige Precious is een van die kinderen die Van Varsseveld in haar hart heeft gesloten. Ze weet nog hoe zij en haar collega’s schrokken, toen ze in de rij mensen die op het Kerkplein een vrolijk, springerig meisje met ingevlecht haar zagen staan, vergezeld van een man met een fiets – haar oom die met psychische problemen kampt, zo bleek later. Hier hoort een kind niet te staan, vonden ze. Ze vroegen het meisje waar zij woonde. En zo belandde Precious met haar familie op de lijst van gezinnen die maandelijks bezoek krijgen van Suribet.

Oma en haar zoons

Precious komt naar het hek gerend, als ze een auto ziet parkeren voor het met golfplaten overdekte erf van het huis van haar oma. Daar woont ze met haar moeder en drie ooms. Haar oma oogt fragiel. De zeventiger vertelt dat haar zoons alledrie lijden aan schizofrenie en niet kunnen werken. ‘Het leven is hard in Suriname’, zegt ze. ‘Van mijn pensioen kan ik niet leven. Gelukkig helpt Precious me het huis schoon te houden en boodschappen te doen.’

‘Houdt Precious wel tijd over om te spelen?’, vraagt Van Varsseveld bezorgd, met een liefdevolle blik op het meisje. Haar oma verzekert van wel, en zegt dat haar kleindochter goed haar best doet op school. ‘Ik ben wel blijven zitten’, zegt Precious, terwijl ze lachend over het erf rent. ‘Later wil ik militair worden.’

‘Precious komt er wel, die barst van de pit’, zegt Van Varsseveld later in de auto. ‘Die is zo levenslustig, ze weet niet beter dan dat de situatie zo is. Gelukkig gaat ze naar school.’

Wie een dag met Van Varsseveld en haar collega’s meerijdt – eerst met de maaltijden naar het Kerkplein en dan een tocht door de uitgestrekte buitenwijken – ziet hoe extreem de armoede is die je in Paramaribo kunt aantreffen. Ze gaan langs bij alleenstaande moeders die met hun kinderen lekkende hutten bewonen. Bij chronisch zieke ouderen die geen familie hebben om voor ze te zorgen.

Hoofd marketing van gokbedrijf Suribet is namens het bedrijf verantwoordelijk voor hulp aan armen.

Onder hen is een gepensioneerde beveiliger met een gezicht vol bulten die voor een rolluik slaapt. Daarna bezoeken ze een vrouw die door glaucoom bijna blind is en ’s nachts geen oog dicht doet vanwege de (reële) angst dat het schamele bouwsel waarin zij woont dan instort. ‘Ik wist dat Suriname steeds armer wordt’, zegt Van Varsseveld. ‘Maar wat ik nu tegenkom, is echt onvoorstelbaar. Het zijn vaak mensonterende toestanden.’

Erfenis van Bouterse

Met bijna 50 procent stegen de prijzen het afgelopen jaar, becijferde het Surinaamse statistiekbureau. Hoezeer dat de middenklasse treft, hoor je in de supermarkten waar de geur van gedroogde vis zich vermengt met die van papaya’s, mango’s en bananen. Veel werkenden met een modaal inkomen verzuchten er hoeveel moeite het kost om elke avond een maaltijd voor hun gezin op tafel te zetten. Sommigen krijgen wat geld toegestuurd van familie in Nederland, anderen nemen er een extra baan bij.

Oud-president Desi Bouterse liet Suriname twee jaar geleden zo goed als failliet en met een enorme staatsschuld achter. Zijn opvolger Chan Santokhi ruimde al flink puin door onder meer het begrotingstekort terug te dringen, maar de levensstandaard van de gemiddelde Surinamer wist hij nog nauwelijks op te krikken. Volgens de Wereldbank leeft een op de vier Surinamers in armoede, wat wil zeggen dat ze van minder dan 5,5 dollar per dag moeten rondkomen. Dat gaan er alleen maar meer worden, is de voorspelling, onder meer door de gierende inflatie.

Van Varsseveld laat een Facebook-update zien die ze net binnenkrijgt van een geldwisselkantoor: de Surinaamse dollar is de afgelopen uren wéér wat minder waard geworden. ‘Die wisselkoers bepaalt ons leven’, zegt ze. ‘Een instabiele munt geeft zoveel stress of je de boodschappen morgen nog kunt betalen.’ Ook zijzelf heeft haar dromen moeten bijstellen, vertelt ze, maar ze redt zich. Wie het ook maar een beetje tegenzit kan in zo’n situatie kopje-onder gaan.

De regering belooft kwetsbare burgers vanaf dit jaar meer te gaan ondersteunen met de kosten van elektriciteit, medische zorg, water, voeding. Maar vooralsnog is het sociale vangnet voor velen nog te zwak. De hulp die bedrijven bieden aan kwetsbaren blijft voorlopig nodig.

Overdreven uiterlijk vertoon

Ook een activist als Amanda Sheombar, die tegen de herverkiezing van Bouterse streed, ziet dat de veranderingen in Suriname na diens vertrek niet zo snel gaan als gehoopt. Sheombar is een van de drijvende krachten achter de actiegroep Bezorgde Burgers die vreesde dat Suriname nóg een periode van leegroof niet zou overleven.

‘Het gaat nu wel iets beter, als je bedenkt waar we vandaan komen’, zegt Sheombar. ‘De huidige regering kampt met de impact van tien jaar wanbeleid en met grote schulden aan het buitenland. Als de waarde van onze munt ook nog verder daalt, dan is dat dodelijk voor een heleboel gezinnen, gezien de prijzen van basale levensbehoeften. Burgers zien hun geld verdampen.’

Sheombar vindt dat de regering de bevolking beter moet uitleggen dat de achtergelaten puinhoop zo groot is dat de problemen niet meteen zijn opgelost. En ook dat nog lastige maatregelen nodig zijn, zoals het verlagen van de subsidie op brandstof. Haar grootste vrees is dat veel mensen, als zij hun financiële situatie niet snel zien verbeteren, de volgende keer weer op de partij van Bouterse gaan stemmen. Ook, zegt Sheombar, omdat Bouterse het volk veel beter wist te bespelen dan de huidige regering.

Dat is geen ongegronde vrees, blijkt de volgende dag op het Kerkplein. Rond lunchtijd, als velen zich weer bij de Centrumkerk verzamelen voor een warme maaltijd, klinkt daar het geloei van een sirene. Dan rijdt een colonne van zes zwarte, geblindeerde wagens langs, een motoragent met zwaailicht voorop.

Bij de Centrumkerk in Paramaribo zijn net gratis maaltijden uitgedeeld.

Zo beweegt Santokhi zich geregeld door de stad. ‘Ik denk dat de president in de tweede wagen zit’, zegt de 56-jarige klusjesman Ormel, die deze middag naar het plein is gekomen voor een maaltijd. Hij kijkt misprijzend. ‘Wat een overdreven uiterlijk vertoon.’ Soms heeft hij heimwee naar Bouterse, zegt Ormel. ‘Die deed meer voor de armen.’

Een mooi rapport van school

Op haar ronde door de buitenwijken komt Van Varsseveld aan bij een alleenstaande moeder. Rampersad, een werkloze vrouw van eind 30, woont met haar vijf kinderen – de jongste is 2 jaar oud – in een hut van verweerde houten planken in een buitenwijk van Paramaribo. Op haar rommelige erf, waar onder meer een bevlekt matras ligt, verwelkomt ze het bezoek. Haar zoon van 8 en dochter van 9, op roze slippers met een verfrommelde kinderbijbel onder haar arm, dartelen om haar heen.

‘Hoe gaat het met jullie, en met de gezondheid?’, vraagt Van Varsseveld. ‘Niet zo best’, zegt Rampersad. Ze wijst naar haar buik die opzwelt onder haar roze jurk: daar groeit een tumor. Haar kinderen lijden aan epileptische aanvallen. Door alle problemen gaan ze niet naar school. Dankbaar neemt ze de enveloppe met inhoud in ontvangst. ‘Jullie zijn de enigen die mij goed helpen.’

Dat zij niet alle problemen van kwetsbare gezinnen kan oplossen, daarvan is Van Varsseveld zich bewust. Haar hoop is dat kinderen zoals die van mevrouw Rampersad uiteindelijk weer naar school gaan. Soms lukt dat, vertelt ze, als de ouders voldoende tot rust komen omdat bijvoorbeeld de maandelijks huur wordt betaald. ‘Dat is mijn grootste beloning’, zegt Van Varsseveld. ‘Als ik een mooi rapport zie van een kind dat eerst niet naar school ging, dan weet ik: hier doe ik het voor.’

Aan het eind van de ronde keert Van Varsseveld terug op haar eigenlijke werkplek: het centraal in Paramaribo gelegen kantoor van Suribet, metershoge schermen met gokreclames prijken aan de gevel. Het bedrijf is snel gegroeid sinds de oprichting in 2010, vooral door de opkomst van virtueel gokken op sportwedstrijden. Algemeen directeur Ashwien Surjbalisingh kent het verwijt dat de goksector de problemen van kwetsbare mensen juist vergroot, zegt hij op zijn werkkamer. ‘We houden ons aan alle regels en proberen gokverslaafden zoveel mogelijk te weren.’

Yokohama, de overkoepelende bedrijvengroep, zit ook in ict, civiele techniek, auto’s, goud en hout. Surjbalisingh is er trots op, zegt hij, dat deze bedrijven nu gezamenlijk een deel van hun winst aan liefdadigheid besteden. Dit jaar gaan ze uitbreiden naar driehonderd maaltijden per dag. Ook wil hij kunstgrassportveldjes aanleggen in minder welvarende buurten. ‘Ik zou graag zien dat we ook eten gaan uitdelen op scholen’, vult Van Varsseveld aan.

‘Als je ziet dat er zulke problemen spelen in de samenleving waarvan je deel uitmaakt, dan moet je wat doen als je dat kunt’, zegt Surjbalisingh, ‘om aan het einde van de dag rustig te kunnen slapen.’