Bedrijfspand in Amsterdam met redacties Panorama en Nieuwe Revu beschoten met antitankwapen

Ja, het pand waarin Pijper Media (o.a. Nieuwe Revu, Panorama, Playboy, Grazia) zit, is gisteravond laat beschoten. De schade binnen valt mee, we zijn weer aan het werk.



Verder weet ik niet meer dan wat ik lees in de media. pic.twitter.com/k8c2F7RYyV Jonathan Ursem

Een kantoorpand in Amsterdam-West, waar onder meer de redacties van Panorama en Nieuwe Revu huizen, is gisteravond beschoten met een antitankwapen. Ramen en een deel van de gevel zijn beschadigd. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Over de identiteit of het motief is nog niets bekend. In het kantoor zit onder meer Pijper Media, dat tijdschriften als Panorama, Nieuwe Revu en Playboy uitgeeft. Op zijn website schrijft de redactie van Panorama blij te zijn met de arrestatie. ‘Wij zijn erg benieuwd naar wat deze verdachte te melden heeft.’ Op Twitter meldt redactiechef Dennis de Vos dat er schade aan de muren en het glaswerk is. Daarnaast is een toilet deels ingestort.

‘De schade binnen valt mee, we zijn weer aan het werk’, meldt Jonathan Ursem, hoofdredacteur van de Nieuwe Revu, op Twitter. ‘Verder weet ik niet meer dan wat ik lees in de media.’

Gisteravond rond elf uur werd het pand aan de Teleportboulevard, in de buurt van station Sloterdijk, onder vuur genomen. Het antitankwapen is ter plekke achtergelaten. In de nacht heeft de politie de verdachte opgepakt.

Behalve de redacties van Pijper Media huizen ook andere ondernemingen in het pand. De politie kan nog niet zeggen welk bedrijf doelwit is geweest van het vuurgeweld.