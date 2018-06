Bedrijfsleven luidt noodklok over uitblijven Brexit-akkoord

De Britse vestigingen van Airbus, BMW en Siemens hebben de noodklok geluid over het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen met de Europese Unie over de Brexit. Zij willen binnen een paar maanden de zekerheid krijgen dat er een akkoord komt dat de handelsstromen met de EU-landen niet verstoord raken. Anders dreigen zij investeringen uit te stellen of zelfs uit Groot-Brittannië te vertrekken.

Een Airbus in een hangar bij Broughton, Groot-Britannië. Foto REUTERS

Jürgen Maier, de baas van de Siemens UK, verweet de regering-May dat die ‘al twee jaar niet voor elkaar weet te krijgen wat ze heeft beloofd, namelijk dat het allemaal gladjes zou verlopen’. Volgens hem is het tijd dat de regering een realistische en pragmatische Brexit-regeling probeert te bereiken, waarin zowel Groot-Brittannië als de EU zich kan vinden.

Met hun interventie willen de bazen van de drie bedrijven rugdekking geven aan de voorstanders van een ‘zachte’ Brexit in het kabinet van premier May, zoals minister van Financiën Philip Hammond en zijn collega voor Industrie Greg Clark. Die moeten opboksen tegen harde Brexiteers, zoals minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en minister van Handel Liam Fox.

Boris Johnson eiste in een opiniestuk in The Sun dat de Britten een ‘volle Britse Brexit’ krijgen. ‘Zij willen geen halfbakken Brexit. Zij willen geen Brexit als een pleerol: zacht, soepel en alsof er geen einde aan komt.’

Onzekerheid als drukmiddel

Fox deed de roep van het bedrijfsleven om meer zekerheid af met de opmerking dat het besluit om de EU te verlaten zonder overgangsperiode de beste manier zou zijn geweest om zekerheid te krijgen. Volgens hem is onzekerheid nodig als drukmiddel in de onderhandelingen met Brussel. ‘De premier heeft steeds gezegd dat geen akkoord beter is dan een slecht akkoord en het is essentieel dat de Europese Unie dat begrijpt en gelooft.’

De baas van de Britse vestiging van Airbus, Katherine Bennett, waarschuwde vrijdag voor chaos aan de grenzen als Groot-Brittannië uit de interne markt en de douane-unie stapt zonder een overgangsregeling. De Britse regering en de EU zijn het eens geworden over een overgangsperiode waarin de bestaande regels grotendeels overeind blijven, maar die afspraak vervalt als er eind maart volgend jaar nog geen akkoord is. Volgens Bennett zal Airbus dan mogelijk gedwongen worden de productie te verhuizen naar het Europese vasteland.

Het bedrijf heeft 14 duizend werknemers in Groot-Brittannië. Daarnaast zijn nog eens 110 duizend mensen bij toeleverende bedrijven afhankelijk van Airbus. Bij de vestiging in Broughton in Noord-Wales, waar vleugels voor Airbustoestellen worden gemaakt, heerst onder het personeel bezorgdheid over de toekomst. Als de fabriek sluit, raakt een aanzienlijk deel van de plaatselijke bevolking zijn baan kwijt.

‘Project Fear’

Peter Bone, een van de meest fervente Brexiteers in het Britse Lagerhuis, beschuldigde Airbus van een nieuwe versie van ‘Project Fear’, de waarschuwingen waarmee tegenstander van de Brexit de kiezers probeerden bang te maken. ‘Airbus slaat weer loos alarm, dat hebben ze al eerder gedaan. Zij willen dat we in de EU blijven. Nog kort geleden zeiden ze dat hun best geschoolde werknemers hier zitten. Waarom zouden ze dan willen verhuizen?’

Maar Bennett verzekerde dat ze geen politiek spelletje speelt. ‘Dit is geen Project Fear. Dit is gewoon een werkelijkheid voor Airbus. Als er geen akkoord wordt bereikt, vormt dat een rechtstreekse bedreiging voor de toekomst van Airbus in Groot-Brittannië.’