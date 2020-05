Bedrijfsartsen voelen zich buitenspel gezet bij coronatesten

GGD-medewerkers nemen coronatests af in een drive-inlocatie bij mensen die in de zorg werken. Beeld BSR Agency

De bedrijfsartsen schrijven hierover woensdag een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Zij zeggen zich grote zorgen te maken over de gevolgen. Het stoort hun vooral dat zij geen actieve rol meer spelen na de test, bij bijvoorbeeld de terugkeer van een besmette werknemer op de werkvloer als diens klachten zijn verdwenen.

De bedrijfsartsen vrezen voor een tweede piek met besmettingen als besmette werknemers buiten hun blikveld raken. ‘Het risico van nieuwe infectiehaarden ligt op de loer als werknemers te vroeg weer aan het werk gaan omdat ze het risico van besmetting onderschatten’, zegt bedrijfsarts Yolande Kampen van de Arbo Unie.

In het begin van de coronacrisis konden alleen zorgwerknemers getest worden, daarna kwamen daar meer beroepsgroepen bij, zoals leraren. Vaak stuurde de bedrijfsarts hen door naar de GGD. Zo hebben bedrijfsartsen de afgelopen maanden van zeker 10 duizend werknemers de gezondheidsklachten geïnventariseerd en hen waar nodig doorverwezen.

Vanaf juni, wellicht al vanaf 1 juni, kan iedereen met klachten zich melden voor een test, zonder een dergelijke verwijzing. Ze kunnen dan zelf bellen naar een centraal nummer om een afspraak te maken. Doel van deze laagdrempeligheid is om besmette personen zo snel mogelijk op te sporen en hen te isoleren. En daarna degenen isoleren met wie zij nauw contact hebben gehad en die mogelijk ook zijn besmet.

De GGD’s hebben daarvoor de capaciteit opgeschaald tot 30 duizend testen per dag, indien nodig. Iedereen die opstaat met milde klachten, als hoesten of keelpijn, zou bij voorkeur nog diezelfde dag terechtkunnen bij een van de testlocaties.

‘Niets ten nadele van de bedrijfsartsen’, zegt een woordvoerder van GGD GHOR, de koepel van 25 Nederlandse GGD’s. ‘Maar met dergelijke aantallen en de gewenste snelheid van testen is het niet te doen om zo veel verwijzingen te regelen.’

Rompslomp

‘Eerst was het zo dat de bedrijfsarts de triage deed als je tot een bepaalde beroepsgroep behoorde en je klachten had’, zegt een woordvoerder van minister De Jonge. ‘Nu er meer mensen gaan worden getest, halen we de bedrijfsarts ertussenuit. Dat scheelt rompslomp en tijd.’

Voor dit gewenste snellere proces hadden sommige basisscholen al deze maand afgesproken met de GGD dat hun leerkrachten bij klachten rechtstreeks zouden bellen, zonder tussenkomst van een bedrijfsarts. Daarbij waren er ook kritische geluiden te horen over de bedrijfsartsen. Vorige maand betichtte een huisarts een grote arbodienstverlener van winstbejag, vanwege het hoge (80 euro) gerekende tarief voor advies aan zorgpersoneel en voor de doorverwijzing naar de GGD voor een coronatest. Brancheorganisatie OVAL zegt daarover dat zij haar leden heeft geadviseerd om hun werk tegen kostprijs uit te voeren.

De woordvoerder van de minister zegt dat er juist veel waardering is voor de inspanningen van de bedrijfsartsen. Het gaat hem om de snelheid. ‘Elke dag die we kunnen winnen tussen het begin van de klachten en het vaststellen van besmetting is pure winst.’

Bedrijfsarts Yolande Kampen vertelt hoe zijzelf bijdraagt aan die veiligheid. Door bijvoorbeeld te pleiten voor voldoende ventilatie: onvoldoende luchtverversing kan verspreiding in de hand werken. En bij het adviseren van bijvoorbeeld kleine, vaste zorgteams. ‘Die werken juist met elkaar om de kans op besmetting van hun cliënten te verkleinen. Maar wat als één van hen dan bijvoorbeeld milde hoestklachten krijgt? Dan ga ik met hem het gesprek aan hoe reëel de kans is dat hij corona heeft en of hij zich moet laten testen.’