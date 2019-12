Bedrijf schort onder druk VS werk aan omstreden pijpleiding Nord Stream 2 op

Een schip van Allseas Beeld EPA

De Amerikaanse president Trump tekende vrijdag een wet die individuen en bedrijven die aan de pijpleiding werken strafmaatregelen in het vooruitzicht stelt. De wet was afgelopen week door de Senaat aangenomen.

Het in Zwitserland gevestigde Allseas legt met speciale schepen delen aan van Nord Stream 2, een omstreden onderzeese pijpleiding van 1.200 kilometer die van het Russische Ust-Lage bij Sint Petersburg naar Greifswald in Duitsland loopt. De pijpleiding moet Russisch aardgas naar West-Europa gaan vervoeren.

Dat is ook de reden van het Amerikaanse dreigement. De Verenigde Staten zijn net als een aantal Oost-Europese landen fel tegen de pijpleiding omdat die de afhankelijkheid van Europese landen van Russische energie zal vergroten. Grote tegenstanders zijn vooral Polen en Oekraïne, twee landen die vrezen buitenspel gezet te zullen worden door de pijpleiding door de Oostzee.

De Duitse regering liet zaterdag weten de Amerikaanse wet te betreuren. Zij wijst alle ‘extraterritoriale sancties’ tegen Duitse en buitenlandse bedrijven af en beschouwt ze als een ‘inmenging in binnenlandse aangelegenheden’. Volgens het Kremlin gaat de aanleg gewoon door. ‘Rusland voert economische projecten uit, ongeacht de sancties van wie dan ook.’

Oekraïne

Een woordvoerder noemde de Amerikaanse stap extra onbegrijpelijk omdat Oekraïne, een van de Oost-Europese landen die tegen Nord Stream 2 zijn, juist deze week met Rusland overeenstemming heeft bereikt over de hervatting van het transport van Russisch gas naar Europa via Oekraïens grondgebied.

Het Russische aardgasbedrijf Gazprom heeft het langdurig juridisch geschil met Oekraïne bijgelegd en betaalt daarvoor naar eigen zeggen Kiev omgerekend 2,6 miljard euro. Daarmee zouden miljardenclaims van Oekraïne vervallen en kan het Russische gas vanaf januari weer naar Europa worden gepompt.

Beeld de Volkskrant

Het bedrijf Allseas kondigde de opschorting zaterdag in een korte verklaring aan. Het bedrijf zei nu eerst nadere juridische, technische en milieukundige toelichting van de Amerikaanse autoriteiten af te wachten. Naast Allseas zouden ook Nederlandse bedrijven als Boskalis en Shell door sancties getroffen kunnen worden.

Het is nog onduidelijk of de opschorting tot vertraging van de bouw leidt. Allseas liet persbureau AP weten dat het de pijpleiding, die al vergevorderd is, samen met andere betrokken bedrijven zo snel mogelijk wil afmaken, mede omdat het project cruciaal is voor de Europese energievoorziening.