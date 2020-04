Bedrijf Harsco hoeft dwangsommen niet te betalen door fout ambtenaar

Slakken op het terrein van Harsco dat restproducten uit de staalfabriek Tata Steel verwerkt. Omwonenden van het terrein zijn ongerust en kritisch over de uitstoot van schadelijke stoffen. Beeld ANP

Harsco betaalde de dwangsommen niet, maar ontving te laat een aanmaning. Daardoor hoeft het bedrijf de boete niet meer te betalen.

Harsco is een bedrijf dat namens staalfabrikant Tata Steel restproducten verwerkt. Bij dit proces ontstaan met regelmaat grote stofexplosies, waardoor het naastgelegen dorp Wijk aan Zee door grafiet wordt bedekt. In deze zogeheten grafietregens zitten schadelijke stoffen, zoals zware metalen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de fout in gaat rondom Tata Steel. Eind vorig jaar bleek dat een van de fabrieken veel meer stof uitstootte dan volgens de vergunning was toegestaan. Dat was gebleken uit metingen van de fabrikant zelf, maar nooit door de Omgevingsdienst als toezichthouder geconstateerd.

De Omgevingsdienst houdt namens de provincie toezicht op Harsco en Tata Steel. Om het bedrijf te dwingen zich aan de regels te houden en de overlast te voorkomen, worden dwangsommen opgelegd aan Harsco. Door een fout werd veel te laat aan de provincie gemeld dat Harsco de vier dwangsommen uit 2019 nog niet had betaald, waardoor de provincie te laat een aanmaning verstuurde voor de in total 100 duizend euro.

In reactie op de fout heeft de provincie nu besloten voortaan zelf de dwangsommen te ‘verbeuren en te innen’ bij Harsco. De Omgevingsdienst noemt de kwestie een ‘stomme fout die niet meer mag en zal gebeuren’.

In totaal is aan Harsco sinds 2018 voor 330 duizend euro aan dwangsommen opgelegd. Een ton euro daarvan hoeft het bedrijf nu dus niet meer te betalen. Harsco is het sowieso niet eens met de dwangsommen en heeft daarover een rechtszaak aangespannen. De rechtbank oordeelde dat de dwangsommen terecht waren opgelegd, maar het bedrijf is daar tegen in hoger beroep gegaan. Dat loopt nog.

Om de stofexplosies op het terrein van Tata Steel te voorkomen, wordt er een hal gebouwd over de plek waar de meeste stofexplosies ontstaan. Dat gebeurt onder meer bij het kiepen van zogeheten slak – een restproduct – door Harsco in een put, waarbij grote stofwolken vrij kunnen komen. In de vergunning staat dat bij dit proces het stof niet verder dan twee meter mag komen ‘van de opslag’.

Rond het staalbedrijf in IJmuiden is de afgelopen anderhalf jaar spanning ontstaan vanwege overlast van stofwolken, de uitstoot van schadelijke stoffen en het ontbreken van de juiste vergunningen voor sommige werkzaamheden. De problemen begonnen met de zogeheten grafietregens, stofwolken die vrijkwamen bij de verwerking van restproducten en die neerkwamen in het naastgelegen dorp Wijk aan Zee. Uit onderzoek bleek dat dit stof zware metalen bevatte. Bovendien had het bedrijf Harsco, dat de stofwolken veroorzaakt, twee jaar lang zonder vergunning gewerkt.