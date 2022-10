Bedreiging ontneemt prinses Amalia de ‘gewone’ studententijd die ze wenste

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima tijdens een staatsbezoek aan Zweden. Beeld Brunopress

Schriller kon het contrast niet zijn. Op het moment dat een ontspannen prinses Beatrix (84) in de Nieuwe Kerk een tentoonstelling over haar moeder opende, sijpelde te midden van de honderden gasten het nieuws binnen over het persmoment met het Nederlandse koningspaar in Zweden. Donderdagavond, aan het slot van hun staatsbezoek daar, bevestigden zij mediaberichten van vorige maand dat prinses Amalia (18) wordt bedreigd.

Naast de ernst van het criminele feit, maakten vooral de emoties waarmee het verhaal werd verteld indruk. ‘Ze is het huis niet uit’, liet koningin Máxima (51) weten. ‘Het betekent dat ze niet in Amsterdam woont en ook dat ze niet echt naar buiten kan. Voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben.’ Koning Willem-Alexander (55), gevraagd naar wat dit met zijn ‘vaderhart’ doet: ‘Dat kan ik niet omschrijven, dat is echt heel zwaar.’

Het is juist Willem-Alexander die steeds heeft benadrukt hoe belangrijk het is dat zijn dochters, en met name prinses Amalia als troonopvolger, een zo ‘normaal’ mogelijke school- en studietijd doorlopen. Zelf heeft hij veel profijt gehad van zijn studententijd in Leiden (1987-1993), waarin hij met medestudenten aan het Rapenburg woonde. Hij was lid van studentenvereniging Minerva, het Leidse corps, en sloot in die jaren vriendschappen waarop hij nog altijd kan terugvallen.

Vrijheid

Zijn vrijheid dankte hij aan een twintigste-eeuwse ontwikkeling in het Oranjehuis die bij zijn oma, prinses Juliana, voorzichtig was begonnen. Zij volgde tussen 1927 en 1930 colleges in Leiden, maar woonde in Katwijk. Haar dochter, prinses Beatrix, studeerde eveneens in Leiden (1956-1961) en woonde daar ook. Beatrix en prins Claus gunden op hun beurt Willem-Alexander vergelijkbare ruimte. Bij de vorsten in de negentiende eeuw was nog vooral sprake geweest van thuisonderwijs in het paleis.

Het is voor prinses Amalia niet te hopen dat zij zover in de tijd wordt teruggeworpen. Volgens de geëmotioneerde Máxima mag Amalia wel naar de universiteit in Amsterdam om colleges te volgen in de door haar gekozen Engelstalige studie Politics, Psychology, Law and Economics. ‘Maar dat is het. Het heeft echt heel grote consequenties voor haar.’

Zo is de start van Amalia’s studietijd heel anders dan een jaar geleden nog werd gedacht. Aan Claudia de Breij, die haar volgde voor een boek dat vorig najaar een bestseller werd, vertelde de prinses dat zij van plan was haar bachelor in Nederland te halen, om vervolgens een master in het buitenland te volgen. Ook liet ze weten bij het corps te willen, ‘met een jaarclub, alles erop en eraan’.

Turbulentie

Doordat het Amsterdamse corps met vrouwonvriendelijke opmerkingen veel maatschappelijke verontwaardiging wekte, zag Amalia in augustus voorlopig af van het lidmaatschap. Turbulentie in de samenleving lag ook ten grondslag aan een besluit waarmee Amalia veel sympathie oogstte: aan premier Mark Rutte liet zij weten gedurende haar studietijd haar wettelijke uitkering terug te storten in de staatskas.

Geen eigen inkomen, geen nachtelijk vertier en zelfs nauwelijks bewegingsruimte, het is een weinig opbeurend beeld. Lang werden mobiele telefoons met fotocamera’s gezien als de grootste verandering waartegen de nieuwe generatie Oranjes zich zou moeten wapenen. Aan beveiligers zijn de Oranjes immers gewend. Tegen De Breij zei Amalia niet anders te weten. ‘Ik ken ze ook allemaal al heel lang.’

Maar ook in haar tussenjaar is via sociale media weinig uitgelekt over haar doen en laten. Het is de dreiging vanuit de georganiseerde misdaad die nu de grootste schender van de persoonlijke levenssfeer is. Willem-Alexander maakte er in zijn studietijd soms een sport van om persoonsbeveiligers af te schudden en ook Amalia heeft dat, vertelde ze De Breij, al een paar keer geprobeerd. Dat zal zij de komende tijd noodgedwongen uit haar hoofd moeten laten.

‘We hopen dat dit zo kort mogelijk duurt’, zei premier Rutte vrijdag. Hij noemde de verklaring van het koningspaar ‘zeer indrukwekkend’. Rutte zat zelf in de gas-enquête en was van tevoren niet op de hoogte, maar hij zei dat de betrachte openheid ‘ministerieel geheel was afgedekt’.