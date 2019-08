Bedreiger Wilders: een ‘mystery guy’ die onthoofdingen goedkeurt

Een ‘mystery guy’ zou hij zijn, aldus de officier van justitie. Iemand die zonder plan, zonder werk en zonder een vaste woon- of verblijfplaats door Europa zwierf. Totdat Junaid I. vorig jaar augustus vanuit Frankrijk naar Nederland reisde om, volgens justitie, een aanslag te plegen op Geert Wilders. De PVV-politicus had een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed georganiseerd.

Via een Facebookfilmpje had I. beloofd ‘de hond’ Wilders naar ‘de hel’ te zullen sturen vanwege de belediging van zijn geliefde profeet. ‘Ik zal die belediger naar god sturen, ik zal deze missie niet annuleren.’ Maar voordat het zover kwam, werd hij in een vestiging van Starbucks op Den Haag Centraal Station in de boeien geslagen.

De 26-jarige Junaid I. (26) uit Pakistan probeert daar maandagochtend tijdens een pro forma-zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol nog van alles tegen in te brengen. I. – kort van stuk, halflang haar - zou slechts hebben willen ‘demonstreren’ tegen de cartoonwedstrijd. Een aanslag plegen op Wilders was zeker niet het plan, want dat zou slecht kunnen afstralen op zijn geboorteland Pakistan. ‘Ik wilde niks verkeerds doen voor mijn natie, ik wilde alleen demonstreren.’

Extremistisch gedachtegoed

Om zijn verhaal te staven had I. meerdere getuigen aangedragen uit verschillende landen – Frankrijk, Italië – waar hij korte tijd gewoond heeft. Die zouden kunnen bevestigen dat I. in Nederland slechts zijn democratisch recht om te demonstreren wilde uitoefenen. Veel getuigen verklaarden I. echter nauwelijks te kennen noch op de hoogte te zijn van plannen in Nederland. Een neef van I. schetste het beeld van een man met problematisch drinkgedrag die regelmatig op straat sliep. Ook I.’s werkverleden leek oncontroleerbaar: meerdere pizzeria’s die hij op zijn cv had staan, zeiden hem niet te kennen.

Uit psychologisch onderzoek werd wel duidelijk dat I. extremistisch gedachtegoed aanhangt en het gebruik van geweld in sommige gevallen goedkeurt. Zo zou hij begrip kunnen opbrengen voor regeringen die ‘andersdenkenden’ onthoofden. Ook het doden van ‘beledigers’ van de profeet, zoals in Pakistan gebeurt, zou volgens I. acceptabel zijn.

I. zou in die gedachte ondersteund worden de extremistische Pakistaanse prediker Khadim Hussain Rizvi die een atoombom op Nederland dreigde te gooien vanwege Wilders’ cartoonwedstrijd. Deze Rizvi, die aan het hoofd staat van fundamentalistische politieke organisatie Tehreek-e-Labbaik Pakistan, zou volgens justitie een bezoek hebben gebracht aan I.’s familie in Pakistan om hun een hart onder de riem te steken.

Onbekende man

Een ‘zeer verontrustende’ analyse, stelde de officier van justitie over het psychologisch onderzoek van I. Volgens de verdediging is I. geenszins ‘een gewetenloze terrorist’, maar slechts iemand die is ‘meegesleurd door de extremistische moslimhoek.’ Bovendien ‘betreurt’ hij de retoriek die hij in het Facebookfilmpje bezigde.

Tijdens zijn verblijf in Nederland is I. in het gezelschap gezien van een onbekende man. Justitie vermoedt een medeverdachte. Ondanks flyer- en posteracties waarin getuigen met informatie gevraagd wordt zich te melden, is de onbekende man nog steeds niet gevonden.

Eind oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld.