Bedreiger Baudet veroordeeld tot taakstraf van 100 uur

Symphatisanten van de 21 jarige Nijmeegse die een liedje zong over Thierry Baudet, verlaten onherkenbaar de rechtbank in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder 180 uur werkstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Van den B. had tijdens de demonstratie haar gezicht bedekt met een sjaal. Ze werd gefilmd en dat filmpje circuleerde vervolgens op sociale media. Volgens het OM probeerde ze onherkenbaar voor de media te blijven en had ze donders goed door dat haar uitlatingen zich over heel Nederland konden verspreiden. Twee dagen later werd Van den B. gearresteerd. Een Nijmeegse agent, gespecialiseerd in ‘activisme’, herkende haar op beelden.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, zei Van den B. dat haar uitlatingen op 23 maart niet serieus bedoeld waren. De student liep mee in de demonstratie om een ‘geluid af te geven tegen racisme’. Volgens haar is ‘Baudet een symptoom van racisme en xenofobie, niet de bron’. Ze demonstreerde tegen ‘een maatschappij waarin racisme en xenofobie steeds meer worden geaccepteerd’.

De rechtbank gelooft niet dat de woorden van de vrouw als grap waren bedoeld. ‘Het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting zijn fundamentele onderdelen van de rechtsstaat. Door publiekelijk op te roepen tot het doodschieten van Baudet heeft de vrouw echter de grens van de vrijheid van meningsuiting overschreden en zich schuldig gemaakt aan zowel opruiing als bedreiging’, aldus de rechtbank.

Meteen na de paf-uitlatingen veroordeelden politici van links tot rechts de woorden van de vrouw. ‘Totaal onacceptabel’, reageerde premier Rutte. ‘Het oproepen tot geweld tegen een politicus raakt aan de fundamenten van onze maatschappij’, aldus de officier van justitie tijdens de zitting. Volgens hem raakte Van den B. een open zenuw door herinneringen op te roepen aan de moord op Pim Fortuyn in 2002. De Nijmeegse student stelde tijdens de zitting dat ze zich hiervan niet bewust was, ze was 4 jaar toen Fortuyn werd vermoord. Dit verweer vindt de rechtbank niet geloofwaardig.