Bedreigde Rotterdamse docent zit ondergedoken vanwege cartoon in klaslokaal

De cartoon van Joep Bertrams die de aanleiding was voor bedreigingen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dit meldt NRC Handelsblad donderdag. Bronnen die in contact met de school staan, bevestigen het nieuws tegenover de Volkskrant.

Maandag eisten islamitische meisjes dat de cartoon, die al vijf jaar in het lokaal van de docent hing, verwijderd zou worden, aldus NRC. Het betreft een spotprent van tekenaar Joep Bertrams, waarop een onthoofde man die een shirt draagt van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo zijn tong uitsteekt naar een bebaarde man met een bloederig mes.

Volgens de krant zouden de meisjes de docent beschuldigd hebben van godslastering. Daarop legde de docent uit dat de man met het mes niet de profeet was, maar een jihadist.

Uiterst serieus

Op Instagram en Facebook verschenen later die dag foto’s van het prikbord met de cartoon. Daarbij werd ten onrechte vermeld dat het ‘een spotprent van de profeet’ was, die de docent zou hebben opgehangen om te provoceren. De foto werd breed gedeeld, waarna de docent online bedreigd werd.

De politie meldde dinsdag de bedreigingen ‘uiterst serieus’ te nemen. Een woordvoerder laat donderdag op vragen van de Volkskrant weten geen nadere informatie te kunnen geven over de zaak.

‘Verschrikkelijk dat een docent moet onderduiken na les over vrijheid van meningsuiting’, schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) donderdag op Twitter. ‘Dit is volstrekt onacceptabel, politie en onderwijsinspectie zitten er bovenop. We staan vierkant achter deze leraar.’

Ononderhandelbaar

Ook politici in de Tweede Kamer spreken hun afschuw uit. ‘Verschrikkelijk en oncacceptabel’, zegt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. ‘Vrijheid is ononderhandelbaar. Hitsers moeten worden aangepakt. Voor islamistische extremisten die jongeren indoctrineren met haat is geen plaats.’

PVV-leider Geert Wilders roept mensen op het voorbeeld van de docent te volgen. ‘Steun de ondergedoken leraar! Plaats een Mohammed-cartoon! We laten ons niet intimideren!’ zegt hij op Twitter.

Kamerlid Rudmer Heerema van de VVD vindt het ‘onacceptabel’ dat de docent ondergedoken zit ‘en de betreffende leerlingen gewoon naar school kunnen gaan’.

D66-Kamerlid Paul van Meenen schrijft op Twitter dat hij in de jaren dat hij in het onderwijs werkte ook bedreigd is en heeft moeten onderduiken. ‘Leraren staan vooraan om ons te leren omgaan met diversiteit en vrijheid van meningsuiting. Bestuur, school, ouders en politiek moeten optreden en om deze leraar staan.’