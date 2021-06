Bedreigde NAC-trainer Steijn stapt op, sponsors volgen zijn voorbeeld

NAC-coach Maurice Steijn tijdens de promotie/degradatie-finalewedstrijd tussen NAC Breda en NEC Nijmegen, op 23 mei 2021 in Breda. Door het 1-2 verlies liep NAC promotie naar de eredivisie mis. Beeld ANP

In reactie op het opstappen van Steijn maakten drie grootaandeelhouders, die samen 68 procent van de aandelen in de club bezitten, zondag bekend al hun ‘financiële betrokkenheid’ bij de club te beëindigen en hun aandelen te verkopen. ‘Een club kan niet worden bestuurd via een supporters-ultimatum, met als gevolg bedreigingen naar een trainer en meerdere clubbestuurders en hun familieleden’, schrijven ze in een verklaring.

Het ultimatum waar zij op doelen, werd donderdag door vier supportersverenigingen van NAC gesteld. In een gezamenlijke verklaring op sociale media eisten zij dat Steijn ‘voor zaterdag 23.59 uur’ zou vertrekken. ‘Zo niet, dan volgen gepaste acties vanuit onze kant.’

Bedreigingen aan gezin onacceptabel

Vijf uur voor het verstrijken van die deadline liet de club, die uitkomt in de eerste divisie, op zijn website weten dat Steijn inderdaad was opgestapt. ‘Ik wil helemaal niet weg’, zegt Steijn in de verklaring. ‘Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken, had ik nooit verwacht.’

Omroep Brabant meldde vrijdag op basis van anonieme bronnen dat het huis van Steijn wordt bewaakt. Zijn kinderen zouden al een tijdje ergens anders slapen. Daarop riepen supportersverenigingen hun leden via sociale media op zich te onthouden van dreigementen: ‘Voor NAC, tegen bedreigingen!’

Ondertussen blijft onduidelijk welke bedreigingen er concreet aan het vertrek van Steijn ten grondslag liggen. NAC-directeur Mattijs Manders wil ‘gegeven de situatie’ geen uitleg geven en verwijst naar de verklaring op de clubwebsite. Maurice Steijn was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Vrijdag heeft NAC wel met de gemeente, politie en OM gesproken, maar dat ging alleen over wat ze konden verwachten rond het aflopende ultimatum, bevestigt de Bredase burgemeester Paul Depla. Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant ‘kent de signalen uit de kranten, wat daar ook van waar is’. Of er aangifte is gedaan wil hij niet zeggen. Het Openbaar Ministerie heeft over de ‘vermeende bedreigingen geen mededelingen te doen’.

Weinig succesvol seizoen

Op sportief vlak kijkt NAC niet terug op een succesvol seizoen. Van de clubs die aanspraak maakten op promotie naar de eredivisie had NAC de grootste begroting én de meeste spelers in zijn selectie. Toch eindigde NAC als vijfde in de eerste divisie, 26 punten achter kampioen Cambuur. In de finale van de play-offs verloor de club vervolgens van NEC uit Nijmegen.

Woensdag stapte het populaire clubicoon Ton Lokhoff na een dienstverband van iets meer dan twee maanden op als technisch directeur. Zijn vertrek was voor de fans aanleiding om om het vertrek van Steijn te eisen: hij zou Lokhoff intern hebben tegengewerkt.

Het is niet voor het eerst dat een trainer vanwege bemoeienis van supporters opstapt. In 2014 vertrok trainer Dwight Lodeweges vervroegd bij het Leeuwardense Cambuur, nadat zijn overstap naar aartsvijand Heerenveen bij een deel van de supporters kwaad bloed had gezet. Tijdens een besloten training bestormde een groep de hoofdingang van het Cambuur-stadion: Lodeweges vluchtte via de tribune.

‘Helaas maken we dat de laatste tijd steeds meer mee’, zegt Mario Captein, directeur van de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Bij hem overheerst een gevoel van machteloosheid. ‘Je zag het ook bij de commotie rondom de Super League onlangs. Supporters krijgen steeds meer de overhand en de macht.’

Bondscoach Frank de Boer: druk op trainers is hoog

Ook CBV-voorzitter Frank de Boer, momenteel actief op het EK als bondscoach van het Nederlands elftal, ziet dat de druk op trainers hoog is. ‘Die voel ik ook. Het is verschrikkelijk om dit mee te maken. Het heeft impact, ook op familie. Mijn vrouw maakt zich er vaak drukker over dan ik.’

De KNVB noemt de spanningen rondom Steijn zeer ernstig. ‘In dit geval wisten wij hier vooraf niet van, maar we hebben inmiddels contact opgenomen met NAC Breda.’